Лукашенко устроил предновогодний спектакль 29 Мечислав Гриб

24.12.2016, 13:13

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В последние дни много внимания в СМИ уделяется вопросам новым кадровым назначениям в высшем эшелоне власти.

Кандидатуры вновь назначенных руководителей обсуждаются и так и этак. По телевидению показывают целые предновогодние спектакли об огромном значении новых назначений и так далее и тому подобное.

Но, по моему разумению, это просто спектакль, розыгрыш для электората, своеобразный маневр для отвлечения людей от насущных проблем элементарного выживания. Кадровые перестановки ничего не изменят, да и не могут изменить. Ибо нет у них полномочий на какие нибудь изменения, независимо от того являются они коммунистами или беспартийными. Они полностью зависимы от руководителя страны.

Главным критерием, как мне показалось, для их назначения является то, что они якобы поняли, что им можно делать, находясь на этих высоких должностях и то, что ни в коем случае им нельзя делать. Последнее является определяющим.

На сегодняшний день все они люди государевы и должны делать только то, что им скажет государь.

Мечислав Гриб