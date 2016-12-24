РФ может ограничить поставки мяса из Беларуси из-за контрабанды из Украины 11 24.12.2016, 13:30

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Россельхознадзор заподозрил белорусское предприятие в реэкспорте на российский рынок говядины украинского производства

Россельхознадзор ввёл временные ограничения на поставки в Россию продукции белорусского предприятия «Георгий и сыновья» в связи с подозрениями в реэкспорте украинской говядины. Об этом 23 декабря сообщила пресс-служба российского ведомства.

Отмечается, что в текущем году Россельхознадзором было установлено увеличение объёма отгрузки в адрес российских получателей мороженной и охлаждённой говядины с указанного белорусского предприятия до 10 462 тонн. При этом, по сведениям российской стороны, основным поставщиком сырья для «Георгий и сыновья» в 2016 году было белорусское предприятие «Двенадцать мастеров», которое ввозило в республику мясо с территории Украины.

«Такой объём отгрузок вызвал подозрение в белорусском происхождении отгружаемой «Георгий и сыновья» продукции», — говорится в сообщении.

Россельхознадор обратился к уполномоченным органам Беларуси с предложением посетить предприятие в рамках совместной работы по противодействию отгрузкам продукции с нарушениями требований Евразийского экономического союза. В Минсельхозе Беларуси сообщили об отказе в посещении предприятия и изменении его статуса в Реестре предприятий Таможенного союза на «Временно ограничено».

В пресс-службе российского ведомства отмечают, что «отказ белорусской стороны в проведении посещения предприятия «Георгий и сыновья» только подтверждает подозрения Россельхознадзора в мошенничестве с украинским мясосырьём на указанном предприятии, которое в дальнейшем выдавалось за белорусское происхождение».

«В таких условиях у Россельхознадзора возникает ещё больше подозрений о происхождении поступающей из Беларуси говядины, а также о её безопасности, что может привести к введению ограничений на поставки говядины из Беларуси», — подчёркивают в Россельхознадзоре.