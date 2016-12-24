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Юнкер призвал не закрывать беженцам путь в Европу из-за теракта в Берлине

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  • 24.12.2016, 13:43
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Жан-Клод Юнкер
Фото: AP

Председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер заявил, что теракт на рождественской ярмарке в Берлине не должен закрыть беженцам путь в Европу.

В интервью газете Westdeutsche Allgemeine Zeitung он отметил, что подозревать всех беженцев в терроризме неправильно.

По словам Юнкера, Евросоюз должен предоставлять убежище всем, кто бежит из зон конфликта или от терроризма. Председатель Еврокомиссии считает, что для укрепления внутренней безопасности ЕС страны-члены должны усилить сотрудничество внутри объединения. Он отметил необходимость улучшения обмена информацией и борьбы с финансированием террористов.

Заявление последовало после теракта в Берлине, где грузовик, которым, как предполагается, управлял беженец из Туниса, въехал в толпу на рождественской ярмарке. Жертвами нападения стали 12 человек, еще около 50 получили ранения. По словам канцлера Ангелы Меркель, Германии будет сложно принять тот факт, что теракт устроил беженец.


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