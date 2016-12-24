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Пункты упрощенного пропуска открылись на границе с Литвой

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  • 24.12.2016, 13:55
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В связи с католическим Рождеством на границе с Литвой открылись пункты упрощенного пропуска.

Такая информация размещена на сайте Государственного пограничного комитета Беларуси.

Так, 24, 25 и 26 декабря с 10.00 до 17.00 по белорусскому времени организуется пропуск лиц в пешем порядке через пункт упрощенного пропуска "Кемелишки" Островецкого района.

26 декабря с 9.00 до 20.00 по белорусскому времени - через "Лынтупы" Поставского района.

В Госпогранкомитете отметили, что в этих пунктах будут пропускать граждан, постоянно проживающих на приграничной территории. При себе необходимо иметь паспорт с визой сопредельного государства и документ, подтверждающий постоянное проживание на приграничной территории.


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