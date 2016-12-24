Накануне Нового года Ермошина ходит в баню 45 24.12.2016, 14:07

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Глава Центризбиркома поделилась планами на праздники.

— Вся моя семья — это мой сын. Традиционно в последние годы мы весьма консервативны в плане празднования Нового года. Как и герои «Иронии судьбы», каждый год 31 декабря мы идем в баню, которая расположена в подвале нашего дома. Пока мы находимся в парилке, на гриле жарится мясо, запекается картошка, — привела «Советской Белоруссии» подробности Лидия Ермошина.

Под бой курантов председатель белорусского ЦИК уже давно не загадывает:

— Более того, я пришла к выводу: чем больше чего-то хочешь, тем меньше получаешь. Я заметила, что все мои самые удачные поездки — как правило, когда я еду, что называется, через «не хочу». Так что я пришла к выводу, что, наверное, Бог смеется над нашими желаниями. Не надо ничего очень сильно хотеть, а если все-таки хотите — работайте на результат.

Внуков она пока не ожидает:

— Когда у меня спрашивают, почему мой сын не женат, я отвечаю: «По крайней мере, он не сделал несчастной ни одну женщину».

На вопрос о том, возникало ли когда-нибудь желание повернуть время вспять и что-либо изменить в жизни, собеседница газеты администрации Лукашенко ответила: «Нет, я думаю, что в жизни все складывается именно так, как должно было сложиться».