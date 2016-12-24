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Опубликованы уникальные фото племени из бразильских тропиков

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  • 24.12.2016, 14:55
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National Geographic опубликовало уникальные фотографии изолированного кочевого племени в Бразилии, сделанные с вертолета.

Запечатленное на фото племя живет в глубине бразильского тропического леса. Оно меняет место своей стоянки каждые 4 года, обеспечивает свои потребности охотой и собирательством, пишет Liga.net.

Последний раз снимки этого племени публиковались в 2008 году.

Фотографии были сделаны Рикардо Стакертом возле границы Бразилии с Перу.


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