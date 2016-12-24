Чемпион мира Фредрик Петерссон перешел в минское «Динамо» 1 24.12.2016, 14:58

7,271

Фредрик Петерссон

29-летний шведский форвард Фредерик Петерссон подписал контракт с хоккейным клубом «Динамо-Минск».

Нападающий является воспитанником «Фрелунды» и начинал карьеру в родном клубе.

В 2005 году под общим 157 номером он был задрафтован «Эдмонтоном» и отправился за океан. Однако построить достойную карьеру в Северной Америке Петерссону не удалось, и он вернулся во «Фрелунду», сообщила пресс-служба «зубров», сообщает БелаПАН.

В 2012 году Фредрик подписывает соглашение с донецким «Донбассом». В 47 матчах в КХЛ он набирает 13 (7+6) очков.

Затем было «Лугано» и возвращение в Континентальную хоккейную лигу в текущем сезоне. В составе «Торпедо» Петерссон провел 24 матча и отметился 12 (7+5) баллами за результативность при показателе полезности «+5».

В составе сборной Швеции Фредрик является чемпионом мира и бронзовым призером мирового первенства.

В «Динамо-Минск» новобранец будет выступать под №9.