Чемпион мира Фредрик Петерссон перешел в минское «Динамо»1
- 24.12.2016, 14:58
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29-летний шведский форвард Фредерик Петерссон подписал контракт с хоккейным клубом «Динамо-Минск».
Нападающий является воспитанником «Фрелунды» и начинал карьеру в родном клубе.
В 2005 году под общим 157 номером он был задрафтован «Эдмонтоном» и отправился за океан. Однако построить достойную карьеру в Северной Америке Петерссону не удалось, и он вернулся во «Фрелунду», сообщила пресс-служба «зубров», сообщает БелаПАН.
В 2012 году Фредрик подписывает соглашение с донецким «Донбассом». В 47 матчах в КХЛ он набирает 13 (7+6) очков.
Затем было «Лугано» и возвращение в Континентальную хоккейную лигу в текущем сезоне. В составе «Торпедо» Петерссон провел 24 матча и отметился 12 (7+5) баллами за результативность при показателе полезности «+5».
В составе сборной Швеции Фредрик является чемпионом мира и бронзовым призером мирового первенства.
В «Динамо-Минск» новобранец будет выступать под №9.