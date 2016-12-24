Алек Болдуин хочет спеть о «дороге в ад» на инаугурации Трампа 3 24.12.2016, 15:09

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Голливудский актер заявил о готовности исполнить хит Highway to Hell австралийской рок-группы AC/DC.

Голливудский актер Алек Болдуин заявил о готовности исполнить песню Highway to Hell австралийской рок-группы AC/DC на инаугурации избранного президента США Дональда Трампа. Об этом он сообщил в Twitter своего благотворительного фонда Alec Baldwin Foundation.

"Я хочу выступить на инаугурации Трампа. Я хочу спеть Highway to Hell (Дорога в ад, - ред.)", - написал Болдуин.

Как известно, на инаугурации Трампа выступят Нью-Йоркский танцевальный коллектив The Rockettes, Мормонский табернакальный хор и 16-летняя певица Джэки Иванко, участница шоу "America's got talent".