Ангела Меркель накануне Рождества сходила в супермаркет за продуктами 15 24.12.2016, 15:32

Ничего особенно праздничного самая могущественная женщина-политик не купила.

В пятницу, сразу после пресс-конференции, канцлер ФРГ Ангела Меркель сходила в супермаркет за покупками.

Как пишет газета Bild, глава немецкого правительства перед Рождеством купила картофель, творог, масло, перец и коробку конфет.

Фото: bild.de

Покупки обошлись Меркель примерно в 100 евро.

По словам продавца супермаркета, ничего особенно праздничного самая могущественная женщина-политик не купила: «Обычный список покупок канцлера Меркель».

Журналисты заметили, что канцлер упаковала свои покупки в принесенные с собой пакеты.