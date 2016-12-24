Барановичский активист открыл магазин с вещами в национальном стиле 4 24.12.2016, 16:07

Фото: intex-press.by

В павильоне «Росквіт» можно приобрести одежду и сувениры с белорусской символикой.

В Барановичском торговом центре «Светиловский» 21 декабря активист Юрий Казакевич открыл павильон «Росквіт», в котором продаются вышимайки, кружки, обложки для паспорта и другие вещи с национальным орнаментом.

Как рассказал intex-press Юрий Казакевич, мысль о том, чтобы открыть магазин с вещами в национальном стиле, пришла полгода назад. Но тогда на реализацию проекта не было денег. Совсем недавно Юрий все же смог воплотить задуманное и открыл небольшой павильон с национальными вещами.

– Я сам много лет выступаю за популяризацию белорусского образа жизни в нашей стране. Но это не означает, что я хочу заставить людей носить вышиванки и говорить только на белорусском языке. Я сам русскоязычный, и продавец в моем магазине говорит на русском. Для меня главное, чтобы люди просто не забыли о своей родной культуре, – пояснил Юрий Казакевич.

Юрий отмечает, что за эти несколько дней в магазин пришло немало людей. В основном заходят «познакомиться» и посмотреть на товар. Большим спросом среди горожан пользуются мелкие товары с гербом «Погоня» – кружки, сувениры, обложки на паспорт, кофейные наборы и различные изделия ручной работы белорусских ремесленников.

– Я не надеюсь на высокую прибыль, понимаю, что люди сейчас не готовы отдавать много денег на такие вещи. Мой магазин будет работать до тех пор, пока это будет финансово возможно. Для меня этот магазин – средство продвижения белорусской культуры в массы, а не зарабатывание денег, – признался Юрий.