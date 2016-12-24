В Тунисе задержали троих подозреваемых в связи с терактом в Берлине 24.12.2016, 16:16

Один из задержанных является племянником «берлинского террориста».

Службы безопасности Туниса арестовали племянника, нападавшего на рождественскую ярмарку в Берлине и двух других подозреваемых, передает русская служба BBC.

В министерстве внутренних дел Туниса сказали, что возраст задержанных - от 18 до 27, все они принадлежали к «террористической ячейке» и были арестованы в пятницу.

Уроженец Туниса 24-летний Анис Амри, который, как считают власти, был водителем грузовика, врезавшегося в толпу на рождественской ярмарке 19 декабря, был застрелен в итальянском Милане рано утром в пятницу.

В результате нападения в центре Берлина погибли 12 человек, 49 были ранены.

По словам представителей МВД Туниса, племянник Амри признался, что общался со своим дядей в мессенджере «Телеграм».

В сообщении ведомства также говорится, что племянник заявил о поддержке группировки «исламское государство», запрещенной в ряде стран.