В Тунисе задержали троих подозреваемых в связи с терактом в Берлине
- 24.12.2016, 16:16
Один из задержанных является племянником «берлинского террориста».
Службы безопасности Туниса арестовали племянника, нападавшего на рождественскую ярмарку в Берлине и двух других подозреваемых, передает русская служба BBC.
В министерстве внутренних дел Туниса сказали, что возраст задержанных - от 18 до 27, все они принадлежали к «террористической ячейке» и были арестованы в пятницу.
Уроженец Туниса 24-летний Анис Амри, который, как считают власти, был водителем грузовика, врезавшегося в толпу на рождественской ярмарке 19 декабря, был застрелен в итальянском Милане рано утром в пятницу.
В результате нападения в центре Берлина погибли 12 человек, 49 были ранены.
По словам представителей МВД Туниса, племянник Амри признался, что общался со своим дядей в мессенджере «Телеграм».
В сообщении ведомства также говорится, что племянник заявил о поддержке группировки «исламское государство», запрещенной в ряде стран.