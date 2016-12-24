Медики рассказали, как улучшить работу мозга 1 24.12.2016, 16:27

Семь простых правил для здоровья мозга.

Сертифицированный врач-натуропат, клинический диетолог Мишель Шоффро рассказала, как улучшить работу мозга. Для этого важны как умственные нагрузки, так и правильное питание, пишет gogetnews.info.

Прежде всего, специалист рекомендует сократить употребление красного мяса и молочных продуктов. Насыщенные жиры, содержащиеся в мясных и молочных продуктах, могут стимулировать выработку холестерина и образования бета-амилоидных бляшек, которые являются причиной ослабления памяти и развития болезни Альцгеймера.

Хотя, полностью исключать из своего рациона эти продукты все же не стоит. Если вы принимаете какие-либо лекарства, то обратите внимание, не влияют ли они негативным образом на работу вашего мозга.

Так, недавно выяснилось, что медикаменты, в состав которых входят антихолинергические средства, повышают риск развития деменции, дисфункции и усушки мозга.

В свой рацион также необходимо добавить продукты с полезными для мозга питательными веществами. Речь идет о семенах чиа, льна и подсолнечника, авокадо, кокосе, цельнозерновых и бобовых продуктах, орехах.

Важно максимально сократить количество употребляемых трансжиров. Они в больших количествах содержатся в майонезе, маргарине и в ассортименте ресторанов быстрого питания, а также во многих сладостях, в том числе и выпечке.

Сахар, к слову, также стоит по мере возможности исключить из рациона. Заменять магазинные сладости можно фруктами и сухофруктами, а в качестве сахарозаменителя использовать натуральный мед.

Важно питаться регулярно, ведь для того, чтобы выполнять свои функции, мозг нуждается в постоянном поступлении питательных веществ и стабильном уровне сахара в крови.

Для здоровья мозга необходима и физическая активность. Это могут быть как длительные пешие прогулки, так и занятия фитнесом, танцами или плаваньем. Выбирать здесь можно на свой вкус. Главное - уделять спорту по тридцать минут ежедневно пять раз в неделю.