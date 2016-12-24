В центре Минска прошла акция «запрещенных» дедов-морозов 24.12.2016, 16:45

Лаборатория Fortinbras при Белорусском свободном театре проверила город на «доступность праздника».

Участники собрались возле парка Челюскинцев в центре Минска.

«С помощью магии Рождественского чуда и силы современного искусства мы хотим привлечь максимальное внимание к проблеме изоляции 545 500 тысяч людей», - заявляют организаторы.

Fortinbras - театральная лаборатория при Белорусском свободном театре, передает «Радыё Свабода».

«Как часто мы видим незрячих людей или людей с ограниченными возможностями зрения на улицах города? Человека с проблемами движения или ограниченными физическими возможностями? Видим ли мы их вообще? Если мы совершенно не встречаем их, означает ли это, что людей с инвалидностью нет в Минске?», - пишет Fortinbras в пресс-релизе.

В прошлом году людям в колясках запретили участвовать в параде Дедов Морозов.

«В целях безопасности», - как пояснили в Мингорисполкоме. В этом году они попытались получить официальное разрешение, но это оказалось чрезвычайно сложно.

В результате семи телефонных разговоров, 35 попыток попыток дозвониться и 40 минут разговоров, на что ушло 5 полных дней и две недели, они получили ответ: «Список участников уже составлен».

Организаторы призывают всех не оставаться равнодушными и «вызвать Революцию солидарности в наших сердцах».