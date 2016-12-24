Туристам на заметку: как будут работать литовские магазины на праздники 24.12.2016, 17:25

Фото: DELFI

Ежегодно на Рождество и Новый год магазины торговых центров Литвы будут работать по несколько иному графику, нежели обычно.

Большинство магазинов сети Maxima в первый день Рождества будут работать с 10 до 20 часов, около 7% — вообще не будут работать, пишут naviny.by.

Накануне Нового года большинство супермаркетов Maxima будут работать на час короче, а 1 января работу начнут в 12 часов.

В этот день совсем не будут работать около 14% всех магазинов. Некоторые магазины работу начнут раньше и будут работать либо с 10, либо с 11 часоа. Почти все магазины завершат работу на час раньше.

25 декабря магазины сети Iki начнут работу в 09:00, а закончат — в 20:00. 31 декабря магазины будут работать до 20:00, а 1 января — с 10 до 20 часов. Магазины сети Iki Express в первый день Рождества начнут работу 10:00, а закончат — в 21:00 час. 31 декабря и 1 января магазины будут работать с 10 до 21 часа.

Большинство магазинов сети Norfа 25 декабря будут работать с 10 до 18 часов. 1 января не будет работать 31 магазин сети Norfa, а остальные будут работать с 12 до 18 часов.

Все магазины сети Lidl будут работать по одному графику: 25 декабря — с 8 до 18 часов, а 26 декабря — с 9 до 20 часов. 31 декабря — с 8 до 20 часов, а 1 января — с 10 до 20 часов.

25 декабря магазины сети Rimi откроются в 10:00, а закроются в 20:00, 31 декабря — с 8 до 22 часов.

1 января с 11 до 21 часа будут работать магазины сети Hypermarket, а магазины Supermarket с 10 до 21 часа.

Большинство магазинов в торговом центре «Акрополис» в Вильнюсе, Каунасе, Клайпеде и Шяуляе 25 декабря и 1 января не будут работать.

Магазины торговых центров VCUP, Europa, Panorama, Ozas, Kauno Megа также не будут работать в Рождество и первый день Нового года.