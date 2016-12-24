Новая философия Светланы Алексиевич 1 24.12.2016, 17:43

Светлана Алексиевич

Недавно известная белорусская писательница посетила Японию.

В прошлом месяце Японию посетила Нобелевский лауреат белорусская писательница Светлана Алексиевич. Ее пребывание в Японии было недолгим, поскольку она посещает различные страны по всему миру, однако она отвечала на вопросы прессы, посетила место аварии АЭС «Фукусима-1» и получила почетную докторскую степень в Токийском университете иностранных языков. Алексиевич уехала, высказав несколько глубоких мыслей, пишет журналист Кёко Нумано (Kyoko Numano) для «Нихон кэйдзай» (перевод – inosmi.ru).

«Я не только готовила визит Алексиевич в Японию, являясь одним из представителей приглашающей стороны, но и провела с ней в Японии много времени. Мне очень повезло общаться с этим человеком открыто, спокойно и тепло.

Поскольку белорусская писательница в течение долгих лет серьезно изучала взаимоотношения между индивидуумом и социумом, а также исследовала такие темы, как война и аварии на АЭС, она обладает крайне пытливым и острым умом.

В первый же день своего пребывания в Японии она неожиданно спросила у меня: «Почему Япония стала проводить политику самоизоляции?» Когда я начала сбивчиво отвечать, тут же последовал другой вопрос: «Почему в Европе только Голландия являлась исключением?»», - пишет журналистка.

Когда в Фукусиме Алексиевич общалась с пострадавшими от аварии на АЭС, она старалась утешить их, но при этом также задавала острые вопросы тихим голосом для того, чтобы понять их состояние после трагедии.

Все произведения Алексиевич составлены из сотен подобных воспоминаний. Они собраны в художественно-документальном цикле «Голоса утопии». Завершающая книга этого цикла, которая называется «Время секонд хэнд», наполнена воспоминаниями «маленьких людей», которые живут во мраке и разочаровании после развала СССР.

В этой книге Алексиевич рассказывает о людях, которые страдают, будучи не в состоянии адаптироваться к рыночной экономике, существующей по закону джунглей. Она показывает, насколько коммунистическая идеология околдовала сердца людей. По словам Алексиевич, ее отец также является представителем поколения, зачарованного утопией. Он просил, чтобы его похоронили вместе с партийным билетом Коммунистической партии.

После того, как произошло крушение социализма, который вроде бы стремился к тому, чтобы сделать всех равными, у руля оказались нувориши. Общество стало поклоняться деньгам. Пенсионная система формализовалась. Стремительно распространялось социальное расслоение. Так и не найдя новую общественную форму, страна пошла по пути секонд хэнда, стремясь к тому, чтобы доминировать в мире, став мощной военной и экономической державой.

Тем не менее, это характерно не только для России. Сейчас по всему миру распространяется тенденция к тому, чтобы только зарабатывать деньги и плевать на людей, здравоохранение и экологию.

«Однако я считаю, что нельзя ради прибыли торговать всем, чем угодно. По моему мнению, аморально экспортировать оружие и ядерные технологии, а также строить казино, вызывая в людях страсть к азартным играм.

Если ценить мораль, то необходимо отказаться от девиза «после нас хоть потоп».

Алексиевич говорила, что обществу нужна новая философия: не возврат к коммунистической идеологии, не стремление к зарабатыванию денег и не поиск спасения в религии.

Философия не означает что-то сложное. В своем произведении «Чернобыльская молитва» она пишет, что хочет узнать смысл жизни человека и смысл того, почему мы живем на Земле. Подзаголовок книги — «Хроника будущего». У всех нас есть ответственность перед будущим», - пишет Кёко Нумано.