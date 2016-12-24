В Архангельске открыли памятник Сталину

В Архангельске открыли памятник Сталину15
- 24.12.2016, 17:56
Как следует из фотографий с места установки памятника, на «церемонию открытия» пришли несколько десятков человек.
В Архангельске открыли памятник Иосифу Сталину. В «торжественной церемонии» приняли участие несколько десятков человек, передает «Радио Свобода».
Он был установлен на парковке одного из бизнес-центров ещё в октябре. Коммунисты хотели перенести его в другое место, но местные власти отказались. В результате монумент остался на частной территории.