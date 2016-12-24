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В Польше улучшилась ситуация на рынке труда

  • 24.12.2016, 19:47

В настоящее время уровень безработицы в Польше – самый низкий за последние 25 лет.

Уровень безработицы в Польше в ноябре составил 8,2%, передает «Радио Польша» со ссылкой на данные Главного статистического управления.

Еще год назад этот показатель находился на уровне 9,6%. Как сообщает Министерство семьи, труда и социальной политики, в настоящее время уровень безработицы в Польше – самый низкий за последние 25 лет.

Количество зарегистрированных безработных в Польше на конец ноября составило 1 миллион 313 тыс. человек. Это на 14,2% меньше, чем в прошлом году.

Напомним, что официальная безработица в Беларуси бьет рекорды.


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