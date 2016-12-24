Какие тайны скрывает дом в Стамбуле, в котором неожиданно оборвалась жизнь Адама Мицкевича? 24.12.2016, 20:11

Сегодня – день рождения известного поэта.

24-го декабря, в субботу, – день рождения знаменитого поэта Адама Мицкевича, великого сына Новогрудчины. Автор «Пана Тадеуша» родился в деревне Заосье Литовской губернии Российской империи, называл себя литвином, писал на польском языке, а всю жизнь боролся против угнетения русского царя. Его сердце остановилось, однако, на территории Османской империи, в Константинополе, Мицкевич немного не дожил до своего 57-летия. Какие тайны скрывает дом, где умер Адам Мицкевич? Об этом — в специальном репортаже «Белсата».

Сегодня в этом доме на улице Татлы-Бадем в центре Стамбула – музей. Музей, который существует уже более 130 лет и финансируется турецкими властями. В знак уважения к литературному, да и не только литературному гению, нашему земляку. В подвалах дома, здесь, в комнате, где остановилось сердце поэта и где несколько дней в ожидании корабля, который перевез его сначала в Париж, а позже в замок Вавель в Кракове, было его тело, – теперь импровизированная могила. А уже здесь, на третьем этаже, – настоящий фейерверк поэзии Мицкевича, причем на трех языках — польском, турецком и английском – на маленьких отрывных календарях, листок из которых посетители могут взять с собой.

Кроме «Пана Тадеуша», по мотивам которого снял фильм знаменитый польский режиссер Анджей Вайда, Мицкевич обессмертил свое имя поэмами «Дзяды», «Конрад Валленрод», «Фарис» и целым соцветием лирических стихов и баллад, часто буквально пропитанных искренней любовью к родному краю. Российский поэт Пушкин относился к Мицкевичу с величайшим почтением, и, как утверждают современники, «хотя и обычно сам господствовал в кругу литераторов, но в присутствии Мицкевича был очень скромный, так как считал его гораздо более «образованным и ученым». Язык, на котором писал Мицкевич, считался языком польских дворян в Беларуси и Литве, но имел в себе множество белорусских элементов из местных белорусских говоров.

«Еще во времена Мицкевича ему говорили: «Это польский язык?» Там было столько белорусизмов, что даже поляки из Великопольши не признавали его как настоящий польский язык. Но потом понемногу гений Мицкевич так влиял на формирование польского литературного языка, что сейчас никто уже и не говорит, что это не польский язык. Польский! Но уж очень он белорусский, а душа там вообще наша!» – говорит краевед, поэтесса Татьяна Фалевич.

Но в Стамбул в 1855-ом году поэт с белорусской душой литвина приехал вовсе не для поэзии. За год до этого началась российско-турецкая война, и именно в Турции начали формировать польский легион для борьбы за возрождение Речи Посполитой и для освобождения ее от гнета Российской империи. Главную роль в создании этого легиона играл именно Мицкевич, на тот момент не только поэт, но также публицист, общественный и политический деятель. Прожив в Стамбуле буквально несколько дней и получив удовольствие от состояния и боевого духа польской армии, Мицкевич… неожиданно умер. Согласно «официальной» версией, от холеры, но, как утверждают очевидцы, ни один из трех врачей, которые осмотрели позже тело поэта, не заметил традиционного холерного потемнения лица после смерти. Неофициальная версия – отравление.

«Врагов он имел достаточно. И это, возможно, не только со стороны врагов напрямую. Его авторитет был настолько велик и он не зря поехал именно в Стамбул, чтобы представлять целый народ, целую идею освобождения. И, понятно, что российскую сторону это очень беспокоило», – отмечает Татьяна Фалевич.

Российский след - не единственный среди версий неожиданное смерти здорового и относительно молодого человека, гения белорусской и польской культуры. Но как же он напоминает нынешний стиль борьбы с политическими оппонентами Кремля. «Стиль», который, возможно, навсегда сделал последним убежищем великого Поэта и Литвина – вовсе не белорусский и не польский городок, а турецкий дом, в котором умер Адам Мицкевич, и который сегодня турецкие власти поддерживают в качестве музея, который посещают польские туристы. Ни один белорусский турист здесь не был замечен.