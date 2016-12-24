В Финляндии сделали необычные сани Санта-Клауса 24.12.2016, 20:31

Двое выдумщиков решили, что современному Санта-Клаусу негоже разъезжать на санях старого типа, запряженных оленями.

Именно поэтому 26-летние Юха Руоколайнен и Антти Леппанен потратили четыре часа, чтобы сделать крутые современные сани из мотоцикла и старого прицепа. Управление осуществляется с помощью веревки, призванной заменить классические поводья, пишет 120.su.

Приятели успешно протестировали свое изобретение, прокатившись с ветерком и сняв поездку на видео.

Чтобы их необычное транспортное средство еще более походило на сани Санты, к мотоциклу приделали некое подобие оленьей головы, прицеп декорировали мишурой, а сам ездок оделся в соответствующий костюм.