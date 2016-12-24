Российской армии очень далеко до американской 5 Дейв Маджумдар, The National Interest

24.12.2016, 20:40

Войска РФ не оснащены современной боевой техникой и оружием.

Этот снимок, сделанный 15 декабря, является олицетворением проблем, с которыми сталкиваются российские ВВС, продолжая наращивать свою мощь спустя 25 лет после распада Советского Союза.

Военно-воздушные силы страны в большом количестве получают необходимую новую технику, например, самолеты Су-30СМ, Су-34 и Су-35С, однако авиации до сих пор не хватает хорошо подготовленных и обученных кадров. Особенно заметен дефицит опытных летчиков.

«У нас серьезные проблемы с опытными пилотами», — рассказал мне один российский источник.

В последние годы Пентагон тоже сталкивается с проблемами в подготовке кадров из-за бюджетной неразберихи. Летчики ВВС, ВМС и Корпуса морской пехоты просто не получают такой летной практики, как раньше. Но у России проблемы гораздо серьезнее. После распада Советского Союза когда-то могущественная советская военная машина стала получать намного меньше финансирования. Постсоветская Россия, в 1990-е годы страдавшая от экономических и социальных неурядиц, фактически прекратила модернизацию и боевую подготовку своей армии.

В результате целые поколения российских военных не получали должной подготовки, и крайне важные навыки и умения были утеряны. В 2000-е годы, когда поднялись нефтяные цены, а российская экономика немного оправилась от постсоветской катастрофы, Москва возобновила инвестиции в свои вооруженные силы. Но хотя Кремль приступил к модернизации армии, проводимые реформы неполноценны, и лишь малая часть войск оснащена самой современной боевой техникой и оружием. Еще больше проблем в сфере обучения. Например, российским летчикам пришлось практически с нуля восстанавливать навыки дозаправки в воздухе. Это долгий и трудный процесс — и Россия прошла в этом деле только часть пути.

Нет сомнений, что российские военные приобретут ценный боевой опыт в ходе сирийской авантюры Кремля, но Москве понадобится немало времени, чтобы включить эти уроки в доктрину. А между тем, Россия по-прежнему переживает экономические трудности, с огромным трудом осуществляя военную реформу. Насколько успешными будут эти усилия? Время покажет.

Дейв Маджумдар, The National Interest (перевод – inosmi.ru)