Парень из Микашевичей улетел в Америку, чтобы работать фотографом на лайнере 2 24.12.2016, 20:54

Фото с сайта media-polesye.by

Как зарабатывать 1000$ в месяц, фотографируя людей, - история 28-летнего Александра, рискнувшего кардинально изменить свою жизнь.

После 6 месяцев жизни на корабле Александр Мацкевич прилетел в Беларусь. За свой короткий отпуск он успел повидаться с родными и друзьями, а также рассказать Медиа-Полесью о своей работе на лайнере.

- Улететь на другой конец света не было спонтанным решением. Да и с момента первого собеседования и до перелета прошёл не один месяц тестов, интервью и сборов документов. Время на то, чтобы подумать, было. До того, как уехать, немного работал в газете «Лунінецкія навіны». Позже делал газету на «Граните». Фотографией занимался на любительском уровне.

Как-то попалось на глаза объявление о работе фотографом на корабле компании Carnival, решил попробовать. Почему и нет? Базовый контракт заключается на 6 месяцев. Я столько и пробыл, предлагали остаться ещё на месяц, но решил, что и без того достаточно поработал. Мне кажется, оптимально оставаться там на 4 месяца, только компании это не выгодно. Перелёты, оформление документов сотрудникам - всё это занимает время, проще заключить контракт на более продолжительный срок.

Сборы и перелёт

Фото с сайта media-polesye.by

Обычно требуется достаточно много времени на подготовку документов. Белорусское агентство, в которое я обратился, предупреждает всех соискателей, что не нужно сразу же увольняться с работы после первого собеседования. Но у меня вышла немного обратная ситуация. От момента обращения в агентство и до того, как мне предложили ехать работать на корабль, прошло два месяца. Документы были готовы, можно было лететь. Так бывает, если нужен срочно человек. Но я не был готов, вылетел позже.

Что касается документов. Открыл американскую визу в Вильнюсе, прошёл медкомиссию. Работникам корабля открывают транзитную американскую визу за 160 долларов. Перелёты обошлись около 1000 долларов. Вылетал из Минска, летел во Франкфурт, оттуда - с пересадкой в Хьюстон. Из Хьюстона - перелет в Канкун (Мексика). В Канкун прилетели ночью, заселились в в гостиницу, а на следующий день отправились на пароме на остров Косумель, где располагался лагерь для фотографов.

До распределения на корабль

Фото с сайта media-polesye.by

Все фотографы проходят двухнедельный тренинг, после которого допускаются к работе. То, что я предоставлял портфолио работодателю ещё на этапе собеседований, по сути – условности. Говорят, в лагере научат фотографировать, даже если ты этого делать не умеешь. Так, наверное, и есть. На тренинге показывают, как фотографировать и как продавать уже готовую продукцию, поскольку это тоже входит в твои обязанности.

У компании Carnival всего 24 корабля. После лагеря попал на судно Fascination. Самые престижные идут по маршрутам с Аляски в Австралию.

После трёх месяцев на корабле даже перестал выходить в порт, настолько приедается этот пейзаж. Но повлиять на своё распределение на корабль невозможно. Хотя бы потому, что ты, в принципе, и не знаешь, что на каком корабле происходит.

Когда полечу по второму контракту, опять же не знаю, на какой корабль попаду. Есть только один вариант, как попасть на определённый корабль – если ты работаешь вместе со своей второй половиной. Так можно полулегально забронировать место, чтобы работать вместе.

Меня поселили в каюте на втором снизу этаже – ниже ватерлинии, то есть в ней нет иллюминаторов. Каюта очень маленькая. Даже не получилось её сфотографировать на телефон. В каюте два человека.

Первый месяц я работал на маршруте: Джексонвиль-Нассау-остров Half Moon Cay – Фрипорт и обратно в Джексонвиль. Круиз длился 4 дня. Потом маршрут поменяли.

Фото с сайта media-polesye.by

Круиз из Пуэрто-Рико длится неделю, по нему мы плавали 4 с половиной месяца. Он считается очень популярным.

Мне за это время не особо удалось что-то посмотреть. Правда, когда маршрут долго стоит на повторе, можно изучать места постепенно, воспользоваться экскурсиями, для персонала они недорогие - около 20$. Например, столицу Багам – Нассау – успел немного изучить.

Фото с сайта media-polesye.by

Фото с сайта media-polesye.by

Фото с сайта media-polesye.by

От нагрузки ты дико устаёшь, тяжело успевать ещё что-то смотреть. Плюс ко всему очень жарко, не очень комфортно себя чувствуешь. Да и есть такие порты, когда выходишь с корабля, а там ничего нет. Чтобы что-то увидеть интересное, нужно несколько часов ехать. А когда у тебя только пару часов на отдых, задумываешься, стоит ли на это тратить время или лучше посидеть, отдохнуть.

Нужно понимать, что это не путешествие, это не тот случай, когда work&travel. Скорее work&work.

Распорядок дня

График ненормированный, рабочий день начинается в диапазоне с 8 утра до 15 часов. Во сколько ты начнешь работать завтра, узнаёшь только с вечера. Угадать не получается. Кроме того, работаешь каждый день, выходных нет.

Обычно утро начинается с того, что фотографирую людей, которые идут по трапу в порт. Вывешивается табличка с названием острова, люди тормозят возле этой таблички (а это около 2000 пассажиров). Работают обычно две пары фотографов (по два на два выхода), всё это происходит очень быстро. Один фотографирует со вспышкой прямо «в лоб», другой делает портреты с телеобъективом. Получается, с 8.00 до 11.30 стоишь и фотографируешь на жаре.

Некоторые не хотят сниматься, но многие покупают эти фотографии, так как они с табличкой острова, где они были. Дальше, при таком начале дня, до 16 часов обычно свободное время.

Затем в течение часа делаешь сетап – установка фона, потом фотографируешь с двумя перерывами, параллельно фотографируешь людей в ресторане. И где-то в 23 заканчиваешь съёмки, сворачиваешь фон и идёшь в галерею – место, где продают фотки. В галерее развешиваются все отснятые фотографии в печатном виде, их можно посмотреть и купить. После галереи сдаю технику и иду по своим делам.

Следующий день может начаться в галерее, например.

Есть ещё такой вид работы, которая заключается в съёмках на открытой палубе. Корабль обычно плывёт ночью, но, когда плывёт днем, фотографируешь на палубе, как все в купальниках отдыхают, плавают, загорают.

Бывали дни, когда корабль стоит в порту, в таком случае работа фотографа начинается только в 19 часов. Как только отходит корабль, снимаешь ночную вечеринку на корабле.

Техника

Свою технику на корабль брать не нужно, здесь всё выдают. Стандартный набор у фотографов - Nikon D610, вспышка, бокс со светом, объектив 17-35mm. Техника, казалось бы, хорошая, но убитая. Если что-то ломается, очень сложно доказать, что сломал не ты. Даже если тебя толкнули, ты упал и разбил объектив – плати.

Кроме того, в распоряжении фотографов порядка 30 разных фонов, это как однотонные (белые, чёрные), так и какие-то пейзажи, различные декорации.

Всего за день могу отснять около 1000 снимков. Всё, что отснял, передаёшь на обработку. За обработку ответственны другие люди. Редактируют фотографии минимально, часто фотография просто загоняется в рамки. На обработке сидят два-три человека, они же обслуживают печатные машины.

В случае чего, тебе могут сказать, что ты некачественно фотографируешь и показать, как делать по-другому. Также скажут, если ты не отснял эту тысячу фотографий. Поэтому лучше ничего не удалять, даже если видишь, что фотография не получилась.

Фото с сайта media-polesye.by

Деньги

На первом контракте первые три месяца – оклад у фотографа 1000$ в месяц, плюс бонусы. Может выйти 100-200$ бонусов. Оклад после трёх месяцев возрастает до 1200$. Бонусы – это продажа фоток, сумма этих бонусов всегда разная. Бывает, что их нет совсем.

У американцев есть такое понятие, как spring breakers. Это школьники и студенты, которые отправляются на каникулы. В такие круизы никто не зарабатывает, кроме бара, так как молодежь в основном пьёт, всем на фотки все равно.

Обычно наши менеджеры составляют план, сколько нужно отснять. Как только менеджеры видят, что заработано больше, чем запланировано, всё, что сверх заработанного, делится на всех.

Расходы

В основном – интернет. Так как на корабле сим-карты не работают, пользуемся спутниковым интернетом. Стоимость его - 4 $ в час. Персонал на корабле – в основном молодые люди, поэтому много кто сидит в интернете.

Мне для связи с родными нужен скайп и вайбер. С Сан-Хуане есть дом моряка, часто захожу туда. В доме моряка все бесплатно, стоят микроволновки, холодильник, можно приготовить что-то себе. Интернет тоже бесплатный. Такое продуманное место для работников судов. В основном выходил на связь оттуда, получалось раз в 3-4 дня.

Можно позвонить домой и с корабля. Покупаешь минуты и звонишь в любую точку земли. Иногда бывает так, что ты дежуришь на корабле и не можешь в течениe круиза покидать корабль. Вот в такие моменты я пользовался телефоном с корабля. Выходит не очень дорого.

На втором месте по расходам – бар и алкоголь. Многие тратятся на айфоны, электронику, одежду. Отдельный пункт – еда. Её и на корабле очень много, но однообразие приедается. Поэтому иногда питаемся в кафе. Хороший обед в порту в кафе может стоить и 100 $.

Еще 2 раза в месяц нужно платить за уборку комнаты и стирку униформы – это 20$.

Коллеги

Персонал корабля - где-то 800 человек всевозможных национальностей. Лично, конечно, не со всеми знаком, но за полгода точно будешь знать всех в лицо.

Сначала меня подселили в каюту к венгру, чуть моложе меня. Через три месяца его контракт закончился, и он уехал. Следующие три месяца жил с перуанцем, ему за 50. С ним было тяжело - он храпел... Персонал - нормальные, адекватные люди, никаких конфликтов на корабле не было. Даже если тебе что-то не нравится, нужно себя сдерживать, так как существуют жесткие правила для персонала. За любой конфликт тебя просто высадят в ближайшем порту.

Был случай с одной украинской парой. Муж работал фотографом, а жена на распечатке фотографий. Муж закрутил роман с какой-то девушкой, а жена, когда узнала, пришла в галерею и при гостях залепила ему пощёчину. Её высадили с корабля на следующий день, несмотря на уговоры мужа. Поэтому никто не конфликтует, правила жёсткие.

Иногда сказывается напряжение в общении. Особенно с индусами, да и филиппинцы тоже непростые. У нас был фотограф филиппинец, были в неплохих отношениях. Но, с чем не мог мириться – он ел чайной ложкой абсолютно всё. Набивал рот, при чём делал это очень быстро и не очень качественно. Я делал ему замечания, на что он просто смеялся в ответ, ещё больше теряя еду. То есть человек не специально это делал, такая культура.

Так как все понимают, что это временно, никто не стремится заводить друзей. Эти люди просто с тобой нормально общаются, но дружеского общения не выходит. А те, кто обслуживают машинное отделение, у них своя тусовка - между собой общаются.

Завязать романтические отношения тоже вряд ли выйдет. Наверное, нужно быть очень влюбчивым, так как ты этого человека видишь урывками, не каждый день и когда придётся. А с гостями – запрещено правилами, хотя возможно при желании. Я познакомился с девушкой, американкой. Самое интересное, что до этого она встречалась с парнем из Беларуси. Но это так, несерьёзно. Да и среди гостей – в основном семейные пары.

Фото с сайта media-polesye.by

Еда

Очень большой выбор еды на корабле, но я уже говорил, она надоедает. Хотя, наверное, филиппинцам нормально. Им главное, чтобы был рис, очень много риса едят. Кажется, хрупкая девочка, а берёт тройную порцию риса. Ещё специально для них жарят рыбьи головы. И вообще они едят какую-то ерунду. Для них специально делают что-то наподобие соуса – варят бульон с кусочками мяса. Этим бульоном они поливают рис, добавляют соевый соус туда же - специфическая еда.

Самое сложное на корабле

Язык. Я уехал с послешкольным уровнем английского, а закончил школу больше 10 лет назад. Особо не готовился, для сдачи теста было достаточно знать корабельную лексику. Самое сложной было начать говорить бегло, понятливо. С пониманием было тоже сложно, так как с носителями языка я никогда не общался.

А на втором месте – боль в спине, это создавало дискомфорт. С графиком я, в принципе, справлялся, несмотря на загруженность.

Ещё иногда сложно себя сдерживать, так как по сути ты работаешь в большом отеле, ты - обслуживающий персонал. Люди разные бывают и там. Но со временем и к этому привыкаешь.

Планы на будущее

Поеду второй раз, и, если выйдет, ещё... Но, надеюсь, появится интересное предложение по работе здесь. А если не появится, до лет 30 ещё покатаюсь, чтобы скопить какую-то сумму для старта здесь. В идеале было бы собрать на квартиру в Минске. Если и возвращаться в Беларусь, то в Минск.

На момент публикации статьи Александр улетел работать по второму контракту.