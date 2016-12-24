Олег Волчек: Получив «письмо счастья», не спешите платить налог на «тунеядство» 24.12.2016, 21:01

Олег Волчек

Фото: charter97.org

Правозащитник рассказал, что делать, если вас записали в «тунеядцы».

Начальник инспекции по налогам и сборам по Глускому району Р.Илларионов не ответил по существу ни на один из шести вопросов, которые поставил перед чиновником «безработный тунеядец» Леонид Волчек. «Налог на тунеядство» требуют, а обосновывать свои требования налоговая упорно не желает. Но и Леонид Волчек оказался крепким орешком: не получив ответы от чиновника, он направил повторное обращение, пишет belprauda.org.

Леонид Волчек имеет 25 лет общего стажа, а следовательно, по закону «О пенсионном обеспечении» и указу № 570 «О совершенствовании пенсионного обеспечения» имеет право не работать и получить пенсию по достижению пенсионного возраста. Вот только декрет №3 «принуждает меня заниматься трудовой деятельностью вопреки моему желанию, чем нарушает Конституцию Республики Беларусь, ряд законодательных актов и международные Конвенции ООН».

Житель Глуска хочет услышать ответы на свои вопросы по существу, на которые начальник налоговой инспекции так и не ответил. Например, где безработному брать деньги на оплату «налога на тунеядство»? Леонид Волчек хочет знать, какие конкретно расходы государство понесло на него в 2015 году? Или: каким способом и от кого органа налоговая инспекция получила его персональные данные?

Ситуацию комментирует руководитель правозащитного центра «Правовая помощь населению» Олег Волчек:

- Конституция предоставляет выбор: работать или не работать. Поскольку «декрет о тунеядстве» фактически вынуждает граждан работать вопреки своей воле, мы, правозащитники, советуем всем получателям «писем счастья» обращаться за разъяснениями в налоговую инспекцию: по какой методике каждого конкретного человека причислили к «тунеядцам», каким образом личные данные попали в налоговую инспекцию, кто формировал базу «тунеядцев». Кроме того, налоговой предлагается обратиться в «cовет министров» и Лукашенко с требованием приостановить действие антиконституционного декрета №3.

Мы надеялись, что, в соответствии со статьей 14 закона об обращениях граждан и юридических лиц, должностное лицо даст ответ по существу на все поставленные вопросы, а также примет меры по защите и обеспечению нарушенных прав. Однако чиновники не отвечают ни на один из поставленных вопросов, о чем свидетельствует ответ Леониду Волчеку.

В то же время налоговая инспекция подтвердила, что принудительный труд в Беларуси запрещен. Но настаивает, что получали «писем счастья» должны явиться в налоговую и оплатить «налог на тунеядство».

Я предлагаю всем пострадавшим снова обратиться к тому же должностному лицу и потребовать мотивировочного ответа на каждый поставленный вопрос. Иначе мы вынуждены будем обращаться в суд в связи с тем, что должностное лицо не выполняет свои прямые обязанности.

Не спешите платить «налог на тунеядство» — пусть вам ответят в соответствии с законом.

Существует еще одна проблема. Известны случаи, когда работавшие граждане добровольно явились в налоговую, принесли справку с места работы, однако, как выяснилось, работодатели не зафиксировали их заработок через Фонд социально защиты населения, налоговая отправляет их к работодателям — истребовать справки об уровне доходов. Мы считаем, что поведение работодателя — проблема не человека, пришедшего в налоговую, сама налоговая должна привлекать к ответственности нерадивых работодателей. Поэтому мы советуем гражданам: не обращайте внимания, пусть налоговая занимается своей непосредственной работой.