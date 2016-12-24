Известные украинские певцы записали «фронтовую» колядку «Молитва на Рождество» 24.12.2016, 21:09

Слова и музыку для произведения написал доброволец Национальной гвардии Украины.

Акапельная группа «Пиккардийская терция», певица Оксана Муха и поэт-бард Зиновий Медюх записали вместе христианскую рождественскую песню, посвященную украинским солдатам и их семьям, передает «Белсат».

Слова и музыку для произведения написал Зиновий Медюх, бывший активист «Майдана» и доброволец Национальной гвардии Украины.

«На Різдво, на Святий Вечір, позбиралася малеча,

Мати кутю вже поставила на стіл.

В хаті в нас когось бракує: «Діти, тато, наш воює,

Молимось, щоб повернувся він»» – первый куплет колядки.

Трогательный клип появился в Сети как раз во время активизации боев на линии разграничения между украинскими войсками и силами российских боевиков в районе города Светлодарск.