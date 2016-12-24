Известные украинские певцы записали «фронтовую» колядку «Молитва на Рождество»
- 24.12.2016, 21:09
Слова и музыку для произведения написал доброволец Национальной гвардии Украины.
Акапельная группа «Пиккардийская терция», певица Оксана Муха и поэт-бард Зиновий Медюх записали вместе христианскую рождественскую песню, посвященную украинским солдатам и их семьям, передает «Белсат».
Слова и музыку для произведения написал Зиновий Медюх, бывший активист «Майдана» и доброволец Национальной гвардии Украины.
«На Різдво, на Святий Вечір, позбиралася малеча,
Мати кутю вже поставила на стіл.
В хаті в нас когось бракує: «Діти, тато, наш воює,
Молимось, щоб повернувся він»» – первый куплет колядки.
Трогательный клип появился в Сети как раз во время активизации боев на линии разграничения между украинскими войсками и силами российских боевиков в районе города Светлодарск.