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Рыженков предложил сделать возле администрации Лукашенко велопарковку

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  • 24.12.2016, 21:43

Недавно Рыженкова назначили заместителем Натальи Кочановой.

Чиновники пересядут на велосипеды? Первый заместитель главы администрации диктатора считает это вполне возможным. И предлагает даже сделать велопарковку у здания администрации на Карла Маркса, 38, пишет БелаПАН.

«Рядом находится велосипедная дорожка. Кому-то можно было бы и в обед прокатиться. И вечером – домой. Или с утра приехать, - заявил чиновник в эфире «РТР-Беларусь». - Молодое, современное, европейское, динамичное государство – мы должны быть таковыми и по своей сути. Посмотрите на европейских чиновников – все подтянуты».

Сам Рыженков хочет найти в своем рабочем графике время для занятия баскетболом, которым он увлекается.

Как ранее сообщал сайт charter97.org, 21 декабря Наталья Кочанова, вице-премьер Беларуси, стала главой администрации Лукашенко. Максим Рыженков, первый вице-президент НОК — заместителем главы администрации диктатора.


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