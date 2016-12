Топ-12 рождественских хитов 24.12.2016, 22:12

Одна из самых популярных в мире песен — White Christmas, написана уроженцем белорусского Толочина.

«Наша Нiва» составила Топ-12 самых известных рождественских песен. Хотя, конечно, можно было собрать и 20, и 30.

Одна из самых популярных в мире песен — White Christmas, написанная в 1942 г. великим американским композитором и, кстати, уроженцем белорусского Толочина Ирвингом Берлином. Она была впервые исполнена Бингом Кросби. Песню потом исполнял и Фрэнк Синатра, и Элвис Пресли, и Нэт «Кинг» Коул, и Дин Мартин. В данном случае отдадим предпочтение классическому исполнению Бинга Кросби.

У написанной в 1850-х гг. Jingle Bells есть и белорусский вариант, но послушаем джазовый вариант Эллы Фицджеральд.

Еще одна рождественская песня — Let it snow. Написанная в 1945 г. в жаркий июльский день, она прочно ассоциируется с Фрэнком Синатрой, хотя впервые ее исполнил Вон Монро.

Религиозный гимн «Тихая Ночь» написан в 1818 г. в Австрии. Послушайте его в исполнении Андреа Бочелли. По-итальянски, естественно.

Коста-Рика — это не только красивые девушки, -регулярно занимающие высокие места на конкурсах красоты. Это также и большой пласт качественной музыки. В 1970 г. Хосе Фелисиано написал Feliz Navidad («Счастливого рождества»), ставшую рождественским хитом не только в странах Латинской Америки, но и в США и Канаде.

Светская песня We wish you a Merry Christmas написана в XVI в. в Англии, но счастливо трансформировалась в хит в ХХ—ХХI вв.

В предыдущей песне звучат поздравления не только с Рождеством, но и с Новым годом. Как же тогда не вспомнить классический хит группы ABBA?

Украинская народная песня Щедрик, обработанная Николаем Леонтовичем, на Западе стала хитом Carol of the Bells.

А вот она по-украински в исполнении Тины Кароль и детского хора.

У белорусов немало и своих рождественских хитов.

Слушайте «На Каляды» Дмитрия Войтюшкевича на стихи Владимира Некляева.

А это «Балада пра святога Мікалая» Виктора Шалкевича.

И наконец «Цуд на Каляды» в исполнении Александра Помидорова из проекта «Святы вечар»