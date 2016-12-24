Виктор Шендерович о Крыме: Краденое надо положить там, где взял 24.12.2016, 22:24

Оккупированную территорию Крыма Россия обязана вернуть Украине.

Известный российский писатель-сатирик Виктор Шендерович приехал в Одессу со своим новым спектаклем «Куклы». «Радыё Свабода» побеседовала с ним о Крыме.

«Краденое надо отдать. То, что так получено - надо вернуть. Если ты, конечно, планируешь вернуться в легитимное поле», - заявил Виктор Шендерович.

Он подчеркнул, что по поводу Украины и Крыма его личная позиция резко отличаются от взглядов российского оппозиционера Алексея Навального, который хочет нового референдума.

Напомним, что Россия оккупировала Крым и Севастополь после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.

14 декабря Навальный заявил о желании участвовать в выборах президента России в 2018 году. Он отметил, что идет на выборы "с программой о том, как сделать РФ справедливой и современной".

Выборы президента России должны состояться в марте 2018 года.