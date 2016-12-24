Деды Морозы и Снегурочки прошли по центру Минска 24.12.2016, 22:31

Больше 800 Дедов Морозов, Снегурочек и других сказочных персонажей перекрыли столичный проспект и зажгли иллюминацию.

Плотность Дедов Морозов и Снегурочек зашкаливала сегодня вечером на столичном проспекте Независимости. Шествие продолжалось чуть больше часа — сказочные персонажи шумной толпой дошли до площади Свободы и зажгли праздничную иллюминацию в столице, пишет onliner.by.

Дедушки Морозы — сотрудники МЧС, тигры, инопланетяне, медведи и петухи — кто только сегодня ни ходил по перекрытому проспекту. Стартовало шествие с площади Независимости, где под ритмичные звуки отправлял сказочных героев в путь не менее сказочный петух. Деды Морозы сопели, потирали усы и щеки, Снегурки цокали каблучками и поправляли помаду.

А потом все двинулись в сторону Немиги. Главный, «всамделишный» волшебник отправился туда на специальной карете. На Немиге сказочные персонажи зажгли иллюминацию, презентовали перформанс «Волшебная страна исполнения желаний».