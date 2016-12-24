Роман Яковлевский: Реальность за пределами «зомбоящика» всегда будет не в пользу властей 24.12.2016, 22:53

Роман Яковлевский

Фото: charter97.org

Лукашенко напрасно надеется на новые кадры в администрации и Белтелерадиокомпании.

Известный белорусский политический обозреватель Роман Яковлевский прокомментировал belprauda.org некоторые кадровые перестановки в окружении белорусского диктатора.

— Лукашенко сменил практически все ближайшее окружение. Очевидно, что вертикаль перестраивается под выполнение конкретных задач. Какие задачи стоят перед вертикалью?

- Я не считаю, что он сменил тех, кого вы называете ближайшим окружением. О составе такого окружения есть разные мнения, порою не соответствующие действительности. Но то, что властную вертикаль Лукашенко пытается оживить или, как он сказал, обновить, то это очевидно. И среди главных задач сегодня правитель ставит идеологию и безусловное исполнение его приказов. При любых условиях и обстоятельствах.

-В ближайшей перспективе Беларусь ждет затягивание поясов и новый «референдум»? Или кадровые перестановки вызваны больше внешними факторами?

- По-моему, уже мало кто оспаривает неизбежную необходимость затягивания поясов. Нынешнее экономическое положение Беларуси тому доказательство. Да и растущие тревоги за свой завтрашний день большинства белорусов. Не уверен, что некий «референдум» может это все разрешить. А что касается внешних факторов, то они, безусловно, играют свою роль. Среди них я бы особо отметил нынешние плохие отношения между Лукашенко и Путиным, а также интеграционные брожения в номенклатурах двух стран. Вряд ли оправданы надежды, что новые кадры в администрациях правителей двух частей так называемого союзного государства смогут хоть как-то снизить возникшую напряженность. Не кадры решают все, а только два кадра.

- Сменилась практически вся верхушка Национальной государственной телерадиокомпании. От перестановки мест слагаемых сумма не меняется? Либо официальная пропаганда берет новый курс?

- Телевидение, как самый главный инструмент официальной пропаганды, не может взять некий новый курс в своей работе. Он остается прежним — всемерное сохранение и популяризация видения белорусского и окружающего мира Лукашенко. Иного просто быть не может при существующем правящем режиме.

- Способны ли «старые новые» кадры в вертикали освежить политику официального Минска?

- О методах и способах «освежить» такую политику, может быть, говорить (в основном, по ТВ) будут еще больше. Но реальность за пределами «зомбоящика» все равно будет другой. И далеко не всегда в пользу власть имущих.