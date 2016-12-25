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Cамолет Минобороны РФ пропал с радаров после вылета из Сочи

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  • 25.12.2016, 8:01
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Самолет Минобороны России выполнял маневр над российской акваторией Черного моря.

Авиадиспетчеры в Сочи не могут установить связь с самолетом Ту-154, вылетевшим несколько минут назад, сообщал "Интерфаксу" источник в экстренных службах. Самолет, по предварительным данным, направлялся в Сирию.

"Самолет Ту-154 вылетел из Сочи, однако спустя несколько минут исчез с экранов радаров", - сказал источник. По его словам, на борту самолета около сотни человек.

По предварительным данным, пропавший над черным морем самолет принадлежал министерству обороны. Источник сообщил, что отметка самолета на экране радара пропала, когда он выполнял маневр над российской акваторией Черного моря.

Другой источник в экстренных службах региона подтвердил агентству, что самолет - военный. На его борту находятся около 100 человек. "Это военнослужащие", - заявил собеседник агентства.

По его словам, самолет вылетел в 5:20 мск и уже через 20 минут (5:40 мск) исчез с радаров.

"Самолет, предварительно, выполнял рейс по доставке военнослужащих в Латакию", - сказал собеседник агентства.

Самолет пропал практически сразу после взлета - в 5-7 км от аэропорта над акваторией Черного моря, уточнил он. "Интерфакс" не располагает официальной информацией военного ведомства по этому поводу.


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