Через тернии к дефолту 17 Сергей Жбанов, «Белгазета»

25.12.2016, 8:13

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Источник: cartoonbank.ru

В Беларуси хорошо растут только озимые, инфляция и внешний долг.

В Беларуси не все виды экономической деятельности переживают спад. Хорошо растут озимые и инфляция. Не отстает от них и внешний долг сектора госуправления, абсолютная величина которого достигла (по состоянию на 1 октября 2016г.) $13,945 млрд., увеличившись с начала года на $973,1 млн., или на 7,5%.

Нацбанк, публикуя эту статистику, видимо, дает всем понять, что освоение основ госуправления самородками из белорусской глубинки - занятие не только хлопотное, но и очень дорогое. Каждый из них учился чему-нибудь и как-нибудь. Зато теперь управление госдолгом в стране стало, пожалуй, главным из всех экономических искусств. В Интернете свежие научные статьи на заданную тему публикуются с завидной регулярностью.

И в обозримом будущем отечественная наука о долге будет в явном фаворе. Интерес к теме белорусского внешнего госдолга не ослабевает, а лишь растет не по дням, а по часам. Причем как у отечественных, так и у зарубежных исследователей.

В последнее время открытий в этой сфере научных знаний делается немало, но они почти мгновенно устаревают. Едва Алишер Мирзоев, директор проектной группы по финансовым кредитам Евразийского фонда стабилизации и развития (ЕФСР), сообщил о последних переменах в системе контрольных показателей, действующих в рамках программы кредитования Беларуси, как тут же обозначенный порог был с успехом преодолен.

«В текущем году в матрицу мер был добавлен контрольный показатель, ограничивающий максимальный порог государственного долга на уровне не более 45% ВВП», - отмечает представитель главного кредитора белорусских властей. Однако экономисты Всемирного банка, презентовавшие на прошлой неделе экономический обзор по Беларуси, сообщили, что относительная величина белорусского госдолга (по состоянию на 1 октября) уже составила 48% к ВВП и продолжит расти. Нам пришлось даже пересчитать, опираясь на данные Минфина. Но как ни крути, а белорусский госдолг уже перевалил обозначенный ЕФСР контрольный уровень, составив 45,5% к ВВП.

Поэтому статья профессора кафедры международных финансов МГИМО, доктора экономических наук Валентина Катасонова, опубликованная 14 декабря под названием «Внешний долг Беларуси: красная черта может быть пересечена уже в уходящем году», конечно, тоже может растревожить слабонервного читателя. Российский профессор бьет в набат, указывая на близкую перспективу преодоления показателя безопасности именно внешнего госдолга, который правительство Беларуси установило самостоятельно на уровне 25% к ВВП. Ученый обращает внимание на то, что, если на 1 января 2016г. отношение внешнего госдолга к ВВП Беларуси составляло 22,7%, то уже к 1 января 2017г. данный показатель может достичь 29%.

Впрочем, поздно пить Боржоми, когда все остальные показатели безопасности внешнего госдолга были с успехом преодолены. Речь идет об отношении валового внешнего долга к ВВП, или о соотношении валового внешнего долга и экспорта. А тот индикатор, который взволновал российского исследователя, - последний из могикан. Кстати, свой вывод ученый сделал, опираясь на данные Минфина РБ, согласно которым внешний госдолг составил на 1 ноября $13,5 млрд., т.е. меньше объема внешнего долга сектора госуправления, которым оперирует Нацбанк, почти на $500 млн.

Зато тревога ученого о том, что долговая ситуация в 2017г. может оказаться «очень напряженной»,выглядит вполне своевременной. И главное, обоснованной, поскольку базируется на нехитрых подсчетах. Российский исследователь приходит к выводу, что в следующем году Беларуси даже всех потенциальных источников валюты может не хватить для погашения накопленных международных и внутренних валютных гособязательств.

Источники известны, и их немного - всего на сумму $1,86 млрд., включая $0,8 млрд. от размещения нового выпуска еврооблигаций; получение $0,7 млрд. в рамках новых траншей кредита ЕФСР и, наконец, $0,36 млрд. в результате размещения валютных гособлигаций на внутреннем рынке. Зато в грядущем году валютных обязательств по обслуживанию международных и внутренних займов набирается заметно больше - на сумму $3,51 млрд. ($1,86 млрд. + $1,65 млрд.).

Поэтому Катасонов сначала объясняет это тем, что «с каждым годом все большая часть всех получаемых новых займов и кредитов идет на рефинансирование и обслуживание ранее взятых средств, а часть, предназначенная для развития экономики, быстро сокращается». Затем квалифицирует ситуацию как «долговую ловушку» и только потом информирует о том, что правительство Беларуси разработало план жесточайшей бюджетной экономии и планирует увеличить поступления в бюджет за счет вывозных пошлин на нефтепродукты. Но даже с этой оговоркой долговое сальдо все равно не пляшет.

В 2017г., согласно произведенным профессором расчетам, белорусским властям за счет вывозных пошлин на нефтепродукты необходимо получить $1,65 млрд. Это маловероятно, поскольку даже в т.г. при куда более благоприятных условиях не удается собрать $1,1 млрд. доходов по данной бюджетной статье. К тому же следующий год начнется с весьма неприятных изменений в этой сфере. Во-первых, с 1 января в рамках намеченного российского налогового маневра экспортная пошлина на нефть снижается на $11,3 и составит $79,1 за т, а на светлые нефтепродукты и масла составит $23,7 за т (сейчас - $36,1). Во-вторых, утвержденный «Транснефтью» на I квартал будущего года график также предполагает снижение объема поставок нефти в Беларусь - на уровне 4,5 млн. т в месяц

И пока правительство решает эту непростую задачку, в Нацбанке тоже не сидят сложа руки. Судя по содержанию одной из статей, опубликованных в N11 «Банковского вестника», некоторые ведущие специалисты главного банка страны активно изучают «теоретические аспекты суверенного дефолта по внешнему долгу». Видимо, как нельзя, кстати. С каждым днем данная тема становится все более актуальной.

Сергей Жбанов, «Белгазета»