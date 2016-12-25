Католики всего мира празднуют Рождество Христово 1 25.12.2016, 8:23

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Фото: EPA/UPG

25 декабря католики и протестанты празднуют Рождество.

В более чем 145 странах мира – это официальный государственный праздник и один из главных религиозных праздников в году.

В воскресенье, 25 декабря, с традиционным посланием Urbi et Orbi ("Граду и миру") по случаю католического Рождества обратится на площади Святого Петра в Ватикане Папа Римский Франциск.

Празднование Рождества продолжается восемь дней (с 25 декабря по 1 января), образуя тем самым Октаву Рождества.

На 26 декабря приходится праздник святого мученика Стефана, 27 декабря празднуется память святого апостола и евангелиста Иоанна Богослова, 28 декабря – Невинных младенцев вифлеемских. В воскресенье, которое выпадает на один из дней с 26 по 31 декабря, или 30 декабря, если в данном году на эти дни не выпадает воскресенья, отмечается праздник Святого семейства: Младенца Иисуса, Марии и Иосифа. 1 января отмечается Торжество Пресвятой Богородицы.

Рождественское время продолжается и после окончания Октавы Рождества, вплоть до праздника Крещения, который, в свою очередь, приходится на первое воскресенье за Богоявлением 6 января.