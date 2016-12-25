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Коля Лукашенко дал первое интервью 11-летнему «журналисту» из России

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  • 25.12.2016, 8:27
  • 6,119
Фото: Reuters

Мальчик успел еще и сыграть в хоккей с Александром Лукашенко.

Первым журналистом, которому удалось взять интервью у младшего сына президента, стал 11-летний Евгений Гришин из-под Владивостока.

Младший сын правителя сопровождает отца на многих мероприятиях и поездках и потому не раз оказывался под прицелом камер. Однако центральным героем сюжетов Коля Лукашенко никогда не становился вплоть до сегодняшнего дня, когда он дал первое в жизни интервью, пишет kp.by.

Причем взял его практически ровесник Коли - 11-летний Женя Гришин из-под Владивостока. Мальчик мечтает стать журналистом и давно хотел сделать сюжет о Беларуси. В результате ему удалось не только побывать в Минске, но еще и поиграть в хоккей с Александром Лукашенко, взять интервью у Коли Лукашенко и стать одним из гостей главной елки во Дворце республики. Об этом рассказал в своем сюжете канал Беларусь-1.

Само интервью можно будет увидеть 25 декабря в 18.05 на Беларусь-1.


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