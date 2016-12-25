В Грузии частично легализовали курение марихуаны 2 25.12.2016, 8:32

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Конституционный суд Грузии легализовал употребление наркотика в небольших объемах, исключающих его сбыт.

Продажа наркотика — по-прежнему уголовное преступление. Однако далее суд намерен заняться вопросом о неконституционности уголовного наказания за повторное употребление, приобретение, хранение и изготовление наркотиков в личных целях, передает «Грузия онлайн».

Вопрос о декриминализации марихуаны периодически становится темой горячих споров в Грузии. Шумные акции с требованием отмены уголовной ответственности за потребление марихуаны проводятся в Грузии все чаще.

Рассмотрение вопроса в Конституционном суде инициировал грузинский омбудсмен. Он доказывал, что статьи Уголовного кодекса и Кодекса административных правонарушений, предусматривающие наказание в виде тюремного заключения за потребление или приобретение марихуаны в небольших объемах, негуманны тем самым нарушают Конституцию.

Суд указал, что приобретение и хранение до 70 граммов марихуаны само по себе не указывает на цель или реальный риск сбыта, и лишение свободы за такое деяние является негуманным обращением.

Употребление наркотиков в Грузии является административным наказанием, если нарушителя поймают впервые, и уголовным, если такой факт будет зафиксирован повторно. В период с января по октябрь было зафиксировано порядка 4 тысяч наркопреступлений, половина из которых связана с повторным потреблением наркотиков, отмечает «Грузия онлайн».

Согласно официальным данным, в Грузии на каждые 10 тысяч человек приходится 29 наркоманов. Самым распространенным наркотиком является марихуана — ее употребляет 63,9% от общего числа наркоманов.