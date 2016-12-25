Как встретили Рождество в одном из старейших костелов Беларуси 25.12.2016, 8:38

3,097

25 декабря католики, греко-католики и протестанты отмечают Рождество Христово.

Накануне в белорусских храмах прошли праздничные богослужения. В больших городах и маленьких деревнях верующие собрались, чтобы вместе помолиться и вновь порадоваться рождению Христа. Tut.by побывал на ночной службе в старинном деревянном костеле Святого Яна Крестителя в агрогородке Волпа Волковысского района.

Темные улочки небольшого местечка освещают лишь несколько фонарей да гирлянды на домах. В окошках видны разноцветные яркие елочки.

К большому деревянному костелу в центре Волпы подъезжают одна за другой машины. Через какое-то время поставить около забора свое авто уже трудно — все места на импровизированной стоянке заняты. Так многолюдно здесь не всегда, но на праздники костел полон. На рождественскую службу приходят не только из Волпы, но и из соседних деревень. Рейсовый автобус специально останавливается около костела и высаживает прихожан, которые спешат попасть внутрь храма, где уже многолюдно.

Прихожане здороваются здороваются друг с другом, в полумраке перешептываются и рассказывают друг другу последние новости, поздравляют с праздниками и обсуждают, что завтра надо обязательно навестить родителей и родственников. Первая кутья уже съедена: на совместную молитву пришли после праздничного стола, все еще постного стола.

— Света, ідзі сюды, тут месца ёсць, — пожилая женщина в цветастом платке подвигается, чтобы молодая заняла рядом с ней место на лавке. А люди все прибывают и прибывают, и вот уже деревенские толпятся в проходе: свободного места становится все меньше.

— Але ж добра, што ўсе папрыходзілі, — говорит стоящая рядом прихожанка.

— Так свята ж, — отвечает ее соседка.

К разговору присоединяется мужчина, который рассказывает, что приехал в маленькое местечко из Бреста и вот так удачно попал на службу. Рядом с Волпой расположен санаторий «Энергетик», отдыхающие из которого тоже пришли на молитву.

Но большинство прихожан, как и принято в маленьких местечках, друг друга знают. И в эту ночь чувствуется что-то очень важное, что объединяет собравшихся. Особое праздничное настроение витает в воздухе. И дело здесь не в гирляндах и елке.

Об этом в своей речи, обращаясь к прихожанам, и говорит настоятель храма, ксендз Ян:

— Езус, ён ёсць вакол нас. Ён у тых людзях, якім зараз патрэбна дапамога, у абяздоленых, у самотных. Трэба толькі азірнуцца па баках (…). Яму тады не хапіла месца і ён нарадзўся ў хлеве, а сёння трэба падумаць аб тым, ці ёсць яму месца ў вашым доме. Калі ён пагрукаецца ў вашыя дзверы, ці пусціце вы яго?

По очереди некоторые прихожане подходят к микрофону и зачитывают отрывки из христианских текстов, посвященных Рождеству.

— Не важна, які храм — вялікі ці маленькі, сціплы, ці з добрай аздобай. Езус паўсюль, — продолжает священник. — Трэба проста адчуць яго святло.

Местный деревянный костел украшен скромно. Однако огромный, черный с золотом, старинный алтарь, с оригинальной витиеватой резьбой и филигранно исполненными фигурами, сразу привлекает внимание зашедшего.

Перед этим алтарем когда-то молились короли и первые лица Великого княжества Литовского. Местные жители об этом знают и гордятся святыней. Лет пять назад алтарь отреставрировали. Он считается одним из самых старейших в Беларуси — алтарь был заказан магнатским родом Сапегов к приезду в Волпу короля Владислава IV еще в XVII веке.

Сейчас в Волпе живет чуть больше 700 человек. Когда-то село принадлежало Великим князьям литовским. Первый костел здесь появился еще в 15 веке. В 1773 году местный ксендз построил новый деревянный храм, в который и был перенесен старинный алтарь (его аналоги есть только в костелах Баварии и в Кракове).

Праздничная служба тем временем достигает своей кульминации. Священник благодарит пришедших и предлагает разломить облатку. Люди выстраиваются в очередь, улыбаются и делятся друг с другом тоненькими ломтиками хлеба. Иисус Христос родился. Так было в минувшем году, так случилось сегодня, так будет и в будущем.