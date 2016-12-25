Людас Румбутис поздравил всех с Новым годом на белорусском языке 1 25.12.2016, 9:14

8,952

Людас Румбутис

Известный белорусский специалист Людас Румбутис в студии АБФФ-TV записал рок-поздравление с Новым годом.

В частности, тренер исполнил кавер на известную композицию Bon Jovi "It’s My Life".

Людас Румбутис — футболист, защитник. Мастер спорта СССР (1980).

Окончил БГОИФК в 1983 году. Играл за вильнюсский «Жальгирис» и минское «Динамо». В высшей лиге провёл 137 игр, забил 6 мячей. Чемпион СССР 1982 года. Бронзовый призёр чемпионата СССР 1983 года.

По окончании карьеры футболиста работал в белорусских клубах на различных должностях.