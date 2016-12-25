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Француз превратил бетономешалку в дискотечный шар

  • 25.12.2016, 9:22
  • 7,048

Художник превратил бетомешалку в арт-объект, обклеив ее зеркальными пластинами.

Французский художник Бенедетто Буфалино сделал из бетономешалки огромный диско-шар.

Мужчина покрыл вращающуюся емкость машины отражающими свет пластинами, а также встроил в грузовик точечные светильники.

Грузовик припаркован на строительной площадке в Лионе. Яркие прожекторы направлены на арт-объект. Когда смеситель вращается, зеркальные части отблескивают яркими лучами улицу.


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