Эльдар Дадин не выходит на связь уже 22 дня 1 25.12.2016, 9:29

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Ильдар Дадин

Фото: Василий Петров / Facebook

Родные не знают, где находится отбывавший наказание в Кирове российский активист Ильдар Дадин.

Место нахождения российского активиста Ильдара Дадина, отбывающего наказание за нарушение правил проведения митингов, неизвестно уже 22 дня. Об этом заявила его жена Анастасия Зотова в Facebook.

"22 дня не знаем, где Ильдар", – подчеркнула она.

13 декабря Зотова заявила, что 4 декабря ее супруг находился в Вологде. Затем его этапировали в Киров, а о его дальнейшей судьбе неизвестно. Она добавила, что в Федеральной службе исполнения наказаний ей информацию о местонахождении мужа не предоставили.

Дадин – первый и пока единственный осужденный в РФ за нарушение закона о митингах. В 2015 году Басманный суд Москвы приговорил его к трем годам лишения свободы в колонии общего режима. Позже этот срок был сокращен до двух с половиной лет.

1 ноября 2016 года Зотова сообщила, что в карельской колонии ее муж подвергается избиениям и пыткам.

2 ноября независимая комиссия врачей провела осмотр и не обнаружила следов побоев у осужденного. В этот же день российский журналист Евгений Левкович сообщил, что во время осмотра у Дадина случился эпилептический припадок, решается вопрос о его переводе в больницу. На следующий день в Следкоме РФ заявили, что по результатам предварительной проверки не нашли доказательств пыток в отношении осужденного.

5 декабря представитель Дадина в Европейском суде по правам человека Николай Зборошенко сообщил, что его подзащитного этапировали из карельской колонии в неизвестном направлении. Во ФСИН подтвердили факт перевода, но отказались говорить, куда этапируют активиста.

СМИ писали, что Дадин продолжит отбывать срок в Кировской области.