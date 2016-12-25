СМИ назвали причину падения Ту-154 под Сочи 15 25.12.2016, 9:44

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Спасатели нашли обломки упавшего Ту-154 в Черном море.

Спасатели рассматривают в качестве версий падения Ту-154 две причины — техническая неисправность воздушного судна и ошибка пилотирования.

Об этом «РИА Новости» сообщил источник в силовых структурах.

Спасатели нашли обломки упавшего Ту-154 в Черном море. Их нашли в 1,5 км от берега.

Также в 6 км от берега в Черном море нашли стойку шасси самолета, сообщал ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах региона. А в 6-8 км от берега нашли маслянистое пятно, уточнял «Интерфакс» со ссылкой на источник в экстренных службах.