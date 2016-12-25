закрыть
25 декабря 2016, воскресенье, 11:46
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

СМИ назвали причину падения Ту-154 под Сочи

15
  • 25.12.2016, 9:44
  • 12,441

Спасатели нашли обломки упавшего Ту-154 в Черном море.

Спасатели рассматривают в качестве версий падения Ту-154 две причины — техническая неисправность воздушного судна и ошибка пилотирования.

Об этом «РИА Новости» сообщил источник в силовых структурах.

Спасатели нашли обломки упавшего Ту-154 в Черном море. Их нашли в 1,5 км от берега.

Также в 6 км от берега в Черном море нашли стойку шасси самолета, сообщал ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах региона. А в 6-8 км от берега нашли маслянистое пятно, уточнял «Интерфакс» со ссылкой на источник в экстренных службах.


Мнение

Вы не маеце права на маўчаньне!
Вы не маеце права на маўчаньне! Змiцер Хведарук
Волки и овцы
Волки и овцы Ирина Халип
Лукашенко лишил свою страну практически всего
Лукашенко лишил свою страну практически всего Виталий Портников
Чиновник или человек?
Чиновник или человек? Наталья Радина


Интервью

Давид Смолянский: Лукашенко помогал строить диктатуру в Венесуэле
Давид Смолянский: Лукашенко помогал строить диктатуру в Венесуэле
Кирилл Силивончик: В российской колонии меня охранял белорус
Кирилл Силивончик: В российской колонии меня охранял белорус
Дмитрий Теперик: Ничего хорошего с востока ждать не приходится
Дмитрий Теперик: Ничего хорошего с востока ждать не приходится
Дмитрий Бондаренко: Лукашенко может ввести чрезвычайное положение
Дмитрий Бондаренко: Лукашенко может ввести чрезвычайное положение