На границе с Латвией тоже открылись пункты упрощенного пропуска 25.12.2016, 9:47

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Полоцкий погранотряд проинформировал население приграничья о работе пунктов упрощенного пропуска в праздничные дни.

Так, в связи с празднованием Рождества Христова и Нового года пункты упрощенного пропуска на белорусско-латвийской границе будут работать в следующем режиме: "Плюсы" в Браславском районе - "Каплава" - 25 и 31 декабря, 1, 2, 7 и 8 января с 9.00 до 17.00; "Гаврилино" в Верхнедвинском районе - "Мейкшаны" при наличии заявок от жителей приграничья будет работать 25 и 31 декабря, 1, 2, 7 и 8 января - с 9.00 до 17.00.

На белорусско-литовской границе пункт упрощенного пропуска "Видзы" в Браславском районе - "Твярячюс" продолжает работать ежедневно, круглосуточно. Пересечь государственную границу в этих пунктах упрощенного пропуска имеют право только жители приграничья граждане Беларуси и сопредельных государств.

Следует отметить, что при выезде за пределы республики транспортного средства, зарегистрированного за границей, в пунктах упрощенного пропуска водитель обязан предъявить должностному лицу Полоцкого пограничного отряда страховой полис (страховое свидетельство или страховой сертификат, действительный на территории Беларуси). Если транспортное средство использовалось в дорожном движении на территории Беларуси без договора страхования или дольше срока его действия, то водитель транспортного средства привлекается к административной ответственности в виде штрафа в размере 20 базовых величин, при этом договор страхования в пунктах упрощенного пропуска не заключается.