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В Минском районе маршрутка с пассажирами столкнулась с легковушкой

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  • 25.12.2016, 9:54
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Фото с сайта minsknews.by

Маршрутка и легковой автомобиль столкнулись возле д. Новоселье (Минский район).

Пассажиры автобуса не пострадали, водитель легкового авто в больнице, сообщили в Минском областном управлении МЧС.

Сообщение о дорожно-транспортном происшествии с участием маршрутного автобуса и легкового автомобиля возле д. Новоселье поступило 24 декабря в 19.28. В автобусе пострадавших нет.

Работниками МЧС спасен (деблокирован) водитель автомобиля, он госпитализирован.


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