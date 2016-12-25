закрыть
25 декабря 2016, воскресенье, 11:46
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

В Минске резиденцию Деда Мороза открыли на «Линии Сталина»

22
  • 25.12.2016, 10:13
  • 8,390

Традиционный наряд новогоднего дедушки украшает армейский каракулевый воротник и шапка с красной звездой.

Чтобы получить подарки придется не только читать стихи и танцевать, но и пройти испытания «веселый снеговик», «тяни-толкай», снежки, стрельба в цель, пишет газета администрации Лукашенко «Советская Белоруссия».

Дед Мороз продолжает собирать пожелания посетителей в «капсуле желаний» из старой артиллерийской гильзы. Она сейчас «спрятана» в земле под новогодней елкой.  Через год гильзу распечатают, а пожелания разместят на специальном стенде. Все, кто приезжал к Деду Морозу, смогут найти свои желания и вспомнить, как их загадывали.

Директор историко-культурного комплекса «Линия Сталина» Александр Метла заверяет: 

- Несмотря на военную атрибутику, наш Дед Мороз самый мирный. Поэтому в новом году желает и детям и взрослым чистого, безоблачного неба над головой.


Мнение

Вы не маеце права на маўчаньне!
Вы не маеце права на маўчаньне! Змiцер Хведарук
Волки и овцы
Волки и овцы Ирина Халип
Лукашенко лишил свою страну практически всего
Лукашенко лишил свою страну практически всего Виталий Портников
Чиновник или человек?
Чиновник или человек? Наталья Радина


Интервью

Давид Смолянский: Лукашенко помогал строить диктатуру в Венесуэле
Давид Смолянский: Лукашенко помогал строить диктатуру в Венесуэле
Кирилл Силивончик: В российской колонии меня охранял белорус
Кирилл Силивончик: В российской колонии меня охранял белорус
Дмитрий Теперик: Ничего хорошего с востока ждать не приходится
Дмитрий Теперик: Ничего хорошего с востока ждать не приходится
Дмитрий Бондаренко: Лукашенко может ввести чрезвычайное положение
Дмитрий Бондаренко: Лукашенко может ввести чрезвычайное положение