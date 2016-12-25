В Минске резиденцию Деда Мороза открыли на «Линии Сталина» 22 25.12.2016, 10:13

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Традиционный наряд новогоднего дедушки украшает армейский каракулевый воротник и шапка с красной звездой.

Чтобы получить подарки придется не только читать стихи и танцевать, но и пройти испытания «веселый снеговик», «тяни-толкай», снежки, стрельба в цель, пишет газета администрации Лукашенко «Советская Белоруссия».

Дед Мороз продолжает собирать пожелания посетителей в «капсуле желаний» из старой артиллерийской гильзы. Она сейчас «спрятана» в земле под новогодней елкой. Через год гильзу распечатают, а пожелания разместят на специальном стенде. Все, кто приезжал к Деду Морозу, смогут найти свои желания и вспомнить, как их загадывали.

Директор историко-культурного комплекса «Линия Сталина» Александр Метла заверяет:

- Несмотря на военную атрибутику, наш Дед Мороз самый мирный. Поэтому в новом году желает и детям и взрослым чистого, безоблачного неба над головой.