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Спасатели нашли тело погибшего в крушении Ту-154

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  • 25.12.2016, 10:24
Архивное фото: ТАСС

Тело первого погибшего в катастрофе Ту-154 Минобороны России обнаружено в 6 км от береговой линии Сочи.

Спасатели нашли тело первого погибшего в катастрофе Ту-154 близ Сочи. Его обнаружили в 6 км от берега. Ранее были найдены фрагменты лайнера, который вылетел из Сочи и направлялся в сирийскую Латакию

Тело первого погибшего в катастрофе Ту-154 Минобороны России обнаружено в 6 км от береговой линии Сочи, сообщил журналистам официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков, передает ТАСС.

По его словам, тело уже поднято на борт спасательного судна.

Тем временем источник «Интерфакса» в экстренных службах сообщил, что спасатели начали обнаруживать тела погибших в районе крушения самолета. «Предварительно, на месте обнаруживают тела, там несколько человек», — приводит агентство слова своего истчоника.


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