10 людей, которые забыли про отговорки и круто изменили себя 25.12.2016, 10:36

Начать завтра, после отпуска или когда появится возможность — самый верный способ не начать никогда.

Мы восхищаемся упорством людей, которые без компромиссов берут все в свои руки и изменяются до неузнаваемости, наплевав на отговорки и обстоятельства, пишет Adme.ru.

Эрика Луго: минус 68 кг

Проблема похудения перед Эрикой стояла всегда. Но поворотным пунктом стала просьба маленького сына помочь собрать игрушки с пола. Это было настолько сложно для нее, что пришлось сказать нет. Это и заставило ее пересмотреть в одночасье свою жизнь. Первым делом она скачала фитнес-приложение на телефон и завела инстаграм, чтобы чувствовать ответственность за отчеты о похудении и соблюдение диеты. Не сразу все пошло так, как хотелось: поначалу Эрика получила немало нелестных комментариев. Однако она уверена: если тебя не знают лично, не стоит принимать сказанное на свой счет. И добилась потрясающего результата.

Жюстин МакКейб: минус 56 кг

После смерти мамы и мужа депрессия довела ее до отметки в 141 кг. Доводы близких она отметала, но после консультации психолога все-таки поняла: пора менять свою жизнь и отправляться в спортзал. Практически ежедневно она фотографирует себя — это помогает ей повышать мотивацию и обретать уверенность. Благодаря потере веса она решилась на вещи, о которых раньше боялась мечтать, — прыжки с высоты, катание на лошадях и подводное плавание. Жюстин уверена: самый надежный союзник — это дисциплина. А лучшим решением на пути к похудению считает обращение к онлайн-специалисту по трансформации, который помогает ей в тренировках.

Рози Меркадо: минус 113 кг

Значительный лишний вес не помешал Рози стать известной моделью, но добавил проблем со здоровьем. Поэтому она решила рискнуть карьерой и занялась собой с помощью диет и физической нагрузки. Не обошлось и без хирургического вмешательства. Результат многолетней работы восхитил поклонников Рози. Однако нашлись и те, кто сравнил похудение с предательством всех «больших» людей. Она не обижается на негодующих. Напротив, Рози приглашает последовать примеру и взглянуть на мир по-новому. Даже тем, кто советует ей «пойти и спрыгнуть с моста», она предлагает присоединиться к прогулке. «Вид отсюда прекрасен и удивителен», — именно так мотивирует Рози своих поклонников.

Карли Джей: минус 63,5 кг

Карли помнит момент, когда отчетливо ощутила, что в свои 28 лет она чувствует себя 80-летней. При росте 160 см она весила 127 кг. Она описывает это так: «Я поняла, что должна позаботиться о себе, если хочу наслаждаться жизнью и жить по максимуму... В конце концов, у меня одно тело, и я должна контролировать его сама... Я понимала, что это не будет волшебным преображением за одну ночь, и на этот раз я должна избавиться от вредных привычек и заменить их хорошими, сделать их новым образом жизни». За два года похудения Карли не только преобразилась, но и обзавелась армией поклонников, ведя видеоканал о фитнесе.

Жаклин Адан: минус 159 кг

Какое унижение испытала Жаклин, когда застряла в турникете в Диснейленде! Это, а не долгожданная поездка, стало самым ярким впечатлением того путешествия. Поэтому она без промедления отправилась к специалистами по похудению. Оказалось, что ее вес составлял 231 кг, — от увиденной цифры она чуть не упала в обморок и решила, что это не может быть правдой... Это послужило мощной мотивацией для Жаклин. После 4 лет строгой диеты и занятий спортом она избавилась от 2/3 своего огромного веса. И охотно помогает напутствиями и советами другим. «Если вы будете усердно работать и верить в себя, вы можете сделать это», — уверена Жаклин.

Ребекка Графтон: минус 45 кг

Она боролась с лишним весом с детства. В 21 год с весом в 111 кг она ненавидела себя на фото. Когда начались проблемы со здоровьем, она решила мотивировать себя и заказала поездку на Ямайку. С этого и началась история ее успешного похудения. «Нет никакой секретной формулы и никаких таблеток, которые сделают вас худыми. Если правильно питаться и упражняться, вы будете терять вес. Это может произойти не так быстро, как хотелось бы, но если придерживаться здорового образа жизни достаточно долго, вы увидите результаты».

Зак Мур: минус 136 кг

Оказавшись в шаге от смерти из-за сердечного приступа, Зак понял: никто не позаботится о его семье, если сейчас он позволит лишнему весу убить себя. И он решился на долгий и упорный процесс похудения. К нему присоединилась и его жена. Начали они с отказа от курения, сокращения соли и количества фастфуда. Вместо этого они начали готовить дома и совершать длительные прогулки. За несколько лет Зак добился потрясающего результата. Правда, за годы обжорства пришлось расплачиваться растянутой кожей. Однако это удалось подкорректировать, и теперь он не похож на себя старого.

Дайан Нейлор: минус 102 кг

К моменту выхода на пенсию Дайан весила более 180 кг. Похудеть хотелось, но из-за лишнего веса и постоянной подавленности она даже не могла найти сил, чтобы выйти на улицу. Все изменило увиденное телешоу, где призывали следовать мечте, потому что не знаешь, сколько времени тебе отведено в этой жизни. Жесткие убеждения произвели впечатления на Дайан, и на этот раз она не стала искать отговорки. В свои 63 года после 4 лет работы над собой она выглядит замечательно. И говорит всем: «Начинайте сейчас!»

Клэр Лоу: минус 45 кг

Худеть Клэр начала для того, чтобы стать примером упорства для своих детей. В 32 года и с 22-м британским размером она решила измениться полностью и начала с того, что купила фитнес-браслет и присоединилась к программе похудения. Результат — 10-й британский размер, любовь к фитнесу и умение контролировать свою диету. По мнению Клэр, можно позволять себе все, но в разумных пределах. Например, раньше она могла за день уничтожить 5 пакетов чипсов. Она ест их и сейчас, но не более чем на 100 калорий.

Кристин Картер: минус 68 кг

В свои 28 лет Кристин была вынуждена ежедневно принимать около 10 различных лекарств и проходить еженедельные медицинские осмотры. Все это было связано с тем, что при росте 167 см она весила 125 кг. Непросто складывались и отношения с молодым человеком — он предпочитал, чтобы она оставалась толстой, ведь так ему проще ее контролировать во всем. Но Кристин решила, что единственное, что действительно нуждается в контроле, — ее вес. И занялась своим здоровьем, заодно избавившись от неуверенности и эгоистичного бойфренда. Теперь она знает, что главное — начать доверять себе и своим возможностям.