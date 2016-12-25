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На борту упавшего Ту-154 находился дирижер Валерий Халилов

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  • 25.12.2016, 10:45
Валерий Халилов

Худрук ансамбля песни и пляски имени Александрова Валерий Халилов был на борту разбившегося под Сочи Ту-154.

Об этом сообщил "Интерфаксу" источник в экстренных службах.

"К сожалению, есть подтверждение тому, что на борту находился известный дирижер Халилов", - сказал он.

64-летний генерал-лейтенант Валерий Халилов получил широкую известность благодаря организации популярного фестиваля военных оркестров "Спасская башня", которые ежегодно проводится в конце августа - начале сентября на Красной площади.

Самолет российского Минобороны Ту-154 пропал с радаров утром в воскресенье через 20 минут после вылета из Сочи. На борту, по последним данным, находилось 92 человека, включая журналистов и Ансамбль песни и пляски имени Александрова. Артисты направлялись в Сирию, где должны были выступить с концертом на авиабазе "Хмеймим" и поздравить военнослужащих РФ с новогодними праздниками.

Лайнер упал в акватории Черного моря вблизи сочинского побережья.

По факту падения Ту-154 в Черном море возбуждено уголовное дело.


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