На борту упавшего Ту-154 находился дирижер Валерий Халилов

На борту упавшего Ту-154 находился дирижер Валерий Халилов7
- 25.12.2016, 10:45
Худрук ансамбля песни и пляски имени Александрова Валерий Халилов был на борту разбившегося под Сочи Ту-154.
Об этом сообщил "Интерфаксу" источник в экстренных службах.
"К сожалению, есть подтверждение тому, что на борту находился известный дирижер Халилов", - сказал он.
64-летний генерал-лейтенант Валерий Халилов получил широкую известность благодаря организации популярного фестиваля военных оркестров "Спасская башня", которые ежегодно проводится в конце августа - начале сентября на Красной площади.
Самолет российского Минобороны Ту-154 пропал с радаров утром в воскресенье через 20 минут после вылета из Сочи. На борту, по последним данным, находилось 92 человека, включая журналистов и Ансамбль песни и пляски имени Александрова. Артисты направлялись в Сирию, где должны были выступить с концертом на авиабазе "Хмеймим" и поздравить военнослужащих РФ с новогодними праздниками.
Лайнер упал в акватории Черного моря вблизи сочинского побережья.
По факту падения Ту-154 в Черном море возбуждено уголовное дело.