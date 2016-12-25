Почему ни в одной стране мира нет таких массовых посадок в таможне? 6 25.12.2016, 11:02

Сегодня в четырех судах Минска идут процессы по ошмянским таможенникам, обвиняемым в получении взяток в составе ОПГ.

Перед судом ответ держит 51 человек. По выводам следствия, ее участники в 2010-15гг. за взятки в нарушение таможенного законодательства осуществляли беспрепятственный пропуск крупных партий различных товаров через госграницу РБ в пункте пропуска «Каменный Лог».

Сумма взяток на всех - больше $800 тыс. за фуры с цветами, которые шли в Россию и Казахстан. Следствие насчитало 4,5 тыс. партий. Делом занимался КГБ. Поскольку глава государства потребовал, чтобы «нанесенный государству ущерб был возмещен в 3-5-кратном размере», последствия для фигурантов наверняка будут печальными.

Что же происходит на белорусской таможенной границе? На этот и другие вопросы корреспондента «БелГазеты» согласился ответить Александр (фамилия по его просьбе не называется), в прошлом сотрудник Брестской таможни, осужденный за совершение служебных преступлений по так называемому делу о «ложном транзите».

- На ваш взгляд человека, который прошел через суд и колонию, в чем корень зла? До сих пор дыры есть в таможенном законодательстве или опять пресловутый человеческий фактор?

- Исходя из первичной скудной информации, могу предположить, что ситуация крайне похожа на ту, в которой оказался я и мои коллеги. Огромное количество сотрудников якобы участвуют в преступной схеме. Среди них есть инспекторы с большим стажем - 20 лет, а есть и новички, которые проработали несколько месяцев. Зачем вовлекать в преступную схему инспекторов, которые и работать-то как следует не научились? Осмелюсь предположить, что многих из обвиняемых использовали втемную, опять же благодаря несовершенству таможенного законодательства.

СМИ - со ссылкой на КГБ - сообщали, что взятки брались за «уклонение от уплаты таможенных платежей». А какие именно платежи должны были уплачиваться в бюджет Беларуси при пересечении через нее грузов в режиме транзита? Поскольку таможенный режим не менялся, товары не были обращены в свободное обращение на территории Республики Беларусь, а были вывезены за ее пределы, следовательно, таможенные платежи и пошлины должны были быть уплачены в России и Казахстане. Так что об ущербе Беларуси здесь нет речи.

В моем понимании все это повторяется именно потому, что ничего не изменилось за 15 лет ни в таможне, ни в суде. Таможня с легкостью «сливает» своих сотрудников, до конца не разобравшись, кто виноват, а кто нет. Задумайтесь! 51 сотрудник под судом только по одному уголовному делу! Это люди, которые отучились, неоднократно прошли аттестацию, имеют воинские звания, огромный опыт работы. И все они коррупционеры? Я не могу в это поверить! Если это правда, то некоторые высшие начальники должны были от такого позора застрелиться! Вроде все живы. Почему ни в одной стране мира нет таких массовых посадок в таможне, как у нас? Какое таможенное дело ни возьми - так целый пост обвиняемых! Почему только в Беларуси уже 15 лет целенаправленно создается негативный образ таможенника-взяточника? Ответ как-то сам собой напрашивается: потому что все люди у нас продажны и беспринципны. Но это же не так!

- В деле о так называемом «ложном транзите» упоминается, что грузы шли через пункт пропуска «Каменный Лог», сотрудники которого сегодня отвечают перед судом. Совпадение? Или уже 15 лет назад здесь не все чисто было?

- Не думаю, что эти дела взаимосвязаны - за 15 лет состав таможенного поста поменялся неоднократно.

- В судах в ходе допроса некоторые обвиняемые заявили, что не знали, за что им давали деньги. Разве такое возможно: начальник вручает подчиненному инспектору пару сотен долларов, а тот молча берет?

- Не берусь судить, поскольку не читал протоколы допросов и не был в суде, но если человек что-то берет, он должен понимать, за что и какие могут быть последствия. Опять же, допускаю возможность самооговора, чтобы выйти под домашний арест из-под стражи, увидеть семью. Поверьте, это очень весомый рычаг давления на обвиняемых.

- По выводам следствия, ОПГ в этом пункте пропуска действовала с весны 2010г. по весну 2015г. Создается впечатление, что столь долговременная криминальная деятельность невозможна без серьезного прикрытия, а нынешние арестанты лишь рядовые исполнители, которых вполне могли использовать втемную…

- На скамье подсудимых нет ни одного крупного руководителя из Государственного таможенного комитета, отдела контроля за доставкой товаров, собственной безопасности. Без серьезного покровительства эта криминальная схема не просуществовала бы 5 лет. Опять будут бить только «стрелочников»!

- Больше всего в таких историях на границе поражает не только то, что некие ушлые бизнесмены, стремясь снизить свои расходы на доставку товара (таможенные платежи и прочее), с потрохами покупают бдительность таможни. Вопрос в самих грузах. В деле ошмянских таможенников фигурируют фуры со свежими цветами. Это по бумагам. А как можно определить, что на самом деле находилось в машинах, которые, возможно, вообще не досматривались? Воображение рисует самые жуткие картины: наркотики, взрывчатка, оружие…

- Абсолютно уверен, что ничего, кроме цветов, там быть не могло. Во-первых, такая серьезная контрабанда всегда идет с привлечением минимального количества посвященных лиц. Это минимизирует возможность провала. А тут целый пост! Во-вторых, перевозка цветов очень привлекательна для грузоперевозчиков. Контракты заключаются долгосрочные, фрахт дорогостоящий. Перевозчики подбираются крупные, с большим парком машин, с хорошей репутацией. Поскольку это не разовый заказ, а постоянный контракт, перевозчик всеми силами старается исполнять условия в срок, дабы не потерять крупный контракт, не подвести партнера и работать на постоянной основе. В этом случае товар - скоропортящийся, поэтому вообще не вижу причин для задержания.

И давайте не забывать, что таможенный контроль на границе - выборочный. Если бы эти фуры были в каких-то ориентировках - это была бы уже совсем другая история. А на сей момент взяли распечатку за 5 лет по всем «цветочным» машинам, получили 4,5 тыс. фур и пытаются доказать, что все эти перевозчики платили какие-то деньги таможне. Я, если честно, не могу понять, за что. Контрабанды нет, таможенные платежи и пошлины взимать не нужно, все фуры доставлены до места разгрузки и растаможены. Езжайте себе на здоровье!

- Суд разберется, за что, кому и сколько?

- Белорусский суд - это каток, который едет только в одну сторону. Едет он медленно, но ни на секунду не останавливается, перемалывая людские жизни и судьбы. Даже если потом и появляются доказательства невиновности, крайне редко судебный каток дает обратный ход, поскольку оправдать кого-то - значит признать свою ошибку и профнепригодность. Уверен, что приговор по этому делу в черновом варианте уже написан, сроки определят в конце слушаний, исходя из показаний обвиняемых. Кто покается - получит меньше, кто нет - получит верхний предел, причем абсолютно неважно, виновен он или нет. Несмотря на отсутствие ущерба, каждый из обвиняемых получит еще и гражданский иск на огромную сумму и всю оставшуюся жизнь будет рабом с клеймом «мздоимца». Из-за постоянных наездов судебных исполнителей будут распадаться семьи, страдать дети. Хотелось бы верить, что этого не произойдет, но реальность доказывает обратное.

И последнее. Зампредседателя Белорусского военного суда Юрий Тузов, который зачитывал нам обвинительный приговор, осужден на 14 лет за коррупцию и взяточничество. А наш приговор так и не пересмотрен, несмотря на то, что лично генпрокурор внес протест в Верховный суд в связи с вновь открывшимися обстоятельствами.