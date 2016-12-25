Минобороны РФ сообщило о Докторе Лизе в списках пассажиров упавшего Ту-154 2 25.12.2016, 11:10

Елизавета Глинка

Фото с сайта civilplatform.ru

В списках пассажиров упавшего под Сочи Ту-154 находилась Елизавета Глинка, более известная как Доктор Лиза.

Среди пассажиров упавшего в Черное море Ту-154 находилась исполнительный директор Международной общественной организации «Справедливая помощь» Елизавета Глинка (более известна как Доктор Лиза). Об этом говорится в списке пассажиров самолета, который опубликован на сайте Минобороны.

В списке указано, что среди пассажиров на борту Ту-154 находилась сотрудница организации «Глинка Е.П.»

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявлял, что информация о присутствии на борту Елизаветы Глинки «проверяется».