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Минобороны РФ сообщило о Докторе Лизе в списках пассажиров упавшего Ту-154

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  • 25.12.2016, 11:10
Елизавета Глинка
Фото с сайта civilplatform.ru

В списках пассажиров упавшего под Сочи Ту-154 находилась Елизавета Глинка, более известная как Доктор Лиза.

Среди пассажиров упавшего в Черное море Ту-154 находилась исполнительный директор Международной общественной организации «Справедливая помощь» Елизавета Глинка (более известна как Доктор Лиза). Об этом говорится в списке пассажиров самолета, который опубликован на сайте Минобороны.

В списке указано, что среди пассажиров на борту Ту-154 находилась сотрудница организации «Глинка Е.П.»

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявлял, что информация о присутствии на борту Елизаветы Глинки «проверяется».


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