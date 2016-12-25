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Два хоккеиста минского «Динамо» дисквалифицированы на различные сроки

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  • 25.12.2016, 11:32
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Такое решение принято спортивно-дисциплинарным комитетом КХЛ.

Нападающий минского "Динамо" Мэтт Эллисон дисквалифицирован на три матча, защитник клуба Кирилл Готовец пропустит две игры по итогам матча в Омске, где "зубры" были сильнее "Авангарда" (1:0). Такое решение принято спортивно-дисциплинарным комитетом КХЛ, сообщает БелТА.

"На основании представленных материалов принято решение оставить без изменений наложенное наказание (большой штраф плюс автоматически дисциплинарный до конца игры штраф (5 мин. + 20 мин.) на игрока "Динамо" Мэтта Эллисона, а также дисквалифицировать хоккеиста на три матча и подвергнуть денежному штрафу", - говорится в сообщении Континентальной хоккейной лиги.

Кирилл Готовец в этой же встрече не был наказан арбитрами за толчок соперника на борт. Но после просмотра видео эпизода спортивно-дисциплинарный комитет принял решение наказать белорусского защитника, который пропустит ближайшие домашние матчи "Динамо" в КХЛ 3 января с СКА и 5 января с "Северсталью".


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