Указ Лукашенко о реорганизации СПК провоцирует сельские бунты 44 25.12.2016, 11:43

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Собрание кричевского колхоза имени Суворова, обсудившее вопрос реорганизации его в хозяйственное общество, проводилось уже дважды.

И оба раза – на повышенных тонах и с нелицеприятными речами в адрес властей, пишет «Вольны горад».

Первое собрание по данному вопросу состоялось 15 декабря. Тогда селяне проголосовали против реорганизации, которую им навязывала приехавшая команда во главе с заместителем председателя Кричевского райисполкома Дмитрием Бочковым. На повторное собрание 21 декабря приехал сам председатель райисполкома Василий Сысоев.

Вначале он долго и энергично убеждал сельчан в преимуществах ОАО. Обещал, что после реорганизации их присоединят к молокоперерабатывающему холдингу ОАО «Бабушкина крынка» и они будут жить почти как в раю.

Не помогло. Потом просил и уговаривал. А в конце, когда понял, что ни убеждения, ни уговоры не помогают, перешёл к прямым угрозам. Дескать, передаст дело в суд. Расторгнет контракт с их руководителем, нашлёт на хозяйство различные проверки и т.д., и т.п. Но все выступившие колхозники однозначно говорили «нет» реорганизации.

Кстати, по информации, полученной журналистами газеты «Вольны горад», общие собрания целого ряда успешных СПК республики из Гродненской и Брестской областей Беларуси также отказались реорганизовываться в хозяйственные общества либо в коммунальные предприятия, исходя из народной мудрости – «От добра добра не ищут». И главная причина подобного поведения заключается в том, что, став ОАО или КУП, согласно требований Указа, сельчане практически полностью попадают в подчинение чиновников административно-правовой единицы, на территории которой расположено их предприятие (читай – райисполкома). Что касается конкретно Кричевского района, то практика работы других сельхозпредприятий последних лет однозначно показала: все, кто бездумно пошёл на поводу у чиновников, оказались на грани банкротства или даже стали банкротами, как КСУП «Бель».

Выступившие на собрании СПК ветеран колхоза Светлана Исаченко, механизаторы Владимир и Леонид Новиковы, член колхоза Елена Писарева прямо заявили, что не доверяют Василию Сысоеву как руководителю района и не верят его обещаниям. По их мнению, за время его работы в качестве председателя Кричевского райисполкома сельское хозяйство района (и не только оно) в значительной мере растеряло свой экономический и социальный потенциал. В качестве примеров приводилась ситуация вокруг закрытого старого цементного завода ОАО «Кричевцементношифер» и ликвидированного Кричевского райпо, в результате чего работы лишилось почти 2000 человек.

Обозлённый таким поворотом дел предрайисполкома потребовал, чтобы члены правления СПК после скандального собрания остались для разговора с ним. Требовал проведения третьего схода колхозников, обещал привезти на него уже представителе Могилёвского облсельхозпрода, пригрозил отозвать из отпуска и прервать лечение в санатории председателя СПК М. Малашенко. Теперь тот должен прибыть на собрание и уговорить колхозников на реорганизацию. В противном случае ему грозит увольнение с должности председателя СПК.