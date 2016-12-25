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Журналист НТВ опубликовал фото Ту-154 перед вылетом

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  • 25.12.2016, 11:58
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Евгений Толстов разместил фотографию лайнера перед вылетом из Подмосковья.

Звукооператор Евгений Толстов, который находился на борту потерпевшего крушение в Черном море Ту-154, перед вылетом разместил фото самолета в своем фейсбуке.

Как сообщал "Интерфаксу" источник в экстренных службах, самолет ТУ-154, вылетевший с подмосковного аэродрома Чкаловский, делал в Сочи дозаправку топлива. Он потерпел крушение после вылета из Сочи.

Толстов разместил фотографию лайнера перед вылетом из Подмосковья.

На борту лайнера, по последним данным, находилось 92 человека, включая журналистов и Ансамбль песни и пляски имени Александрова.


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