В феврале начнут сносить дома в Партизанском районе Минска 14 25.12.2016, 12:13

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На их месте построят новые семиэтажные дома.

Заместитель главы администрации Партизанского района Андрей Жайлович в ходе прямой линии с жителями заявил, что в феврале 2017 года снесут шесть двухэтажных домов барачного типа по улице Чеботарева.

Ветхие и малоценные дома в поселке МТЗ также в будущем снесут. Это не касается уже реконструированных послевоенных зданий, сообщает «Минск-Новости».

Похожие бараки находятся также в квартале, ограниченном улицами Филимонова, Столетова и Запорожская.

«Это второй поселок МТЗ, и возводился он почти в одно время с первым. Место прекрасное — в паре остановок от главного проспекта города и станции метро. Но инвесторы туда не шли, поскольку необходимо большое отселение, при котором пугает даже не количество квартир, которые необходимо предоставить людям, а непонимание и судебные тяжбы. Мы ориентировочно посчитали затраты и решили, что выгоднее осуществить снос за счет бюджета, а потом выдвинуть участки на аукцион, чтобы за счет выручки сносить последующие кварталы. Кстати, один квартал там уже снесен», - заявил Жайлович.